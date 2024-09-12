Представитель курьеров о требовании владеть литовским: приезжих этот момент не интересует

„Приезжие из третьих стран даже не пытаются учить язык, им главное получить зарплату, я говорю о курьерах. Людям практически некогда учиться и нет такой среды, которая заставила бы человека выучить язык, их это не волнует“, – сказал в интервью на LRT представитель Ассоциации курьеров Гинтарас Рукшенас.

По его словам, иностранцы приезжают в Литву работать курьерами через посредников, поэтому ответственность ложится на посредников, а не самих иностранцев.