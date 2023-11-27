Представитель Creditinfo Lietuva: некоторые предприятия восстанавливаются, но сложнее всего малому бизнесу

"Я чувствую запах рецессии во многих (европейских) странах. То, что мы видим в крупнейших странах ЕС, тоже не очень радует. Это не значит, что все страны одинаково спускаются "с горы вниз", и надеюсь, страны Балтии, особенно Литва, сохранят больший оптимизм, потому что наш бизнес очень гибкий", – сказала Е. Рояка в интервью в понедельник.

"Там, где крупный бизнес теряет, мы там способны набрать ускорение и немного выиграть, в определенных местах. (...) Некоторые предприятия восстанавливаются, некоторые дышат прежними заказами, и они понемногу сокращаются. По некоторым видам деятельности наблюдается снижение примерно на 10%, по некоторым – на 30-40%", – отметила она, добавив, что сложнее всего – малому бизнесу.

Е. Рояка заявила, что на данный момент стагнация не ощущается, цены перестали расти, и это вселяет оптимизм. Однако она призвала потребителей не возлагать слишком больших ожиданий, поскольку это может привести к "жесткой посадке".