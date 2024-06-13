Председатель профсоюза работников АЭС: преобразование станции в ЗАО приведет к банкротству предприятия

„Какие могут быть последствия (преобразования станции) – как мы знаем, финансовая перспектива (план расходов) утверждена до 2027 г. включительно. Значит, предстоящие переговоры по поводу следующей финансовой перспективы должны начаться уже сейчас, но мы видим, что вместо этого Минэнерго занимается тем, как превратить (электростанцию) в ЗАО. Вопрос – зачем, каковы настоящие мотивы“, – заявила И. Некрошене на состоявшейся в четверг в Сейме пресс-конференции, посвященной процессу преобразования АЭС.
По словам главы профсоюза, объединяющего более трети работников электростанции, несмотря на нехватку кадров на АЭС, предприятие не предпринимает никаких шагов по сохранению высокопрофессиональных специалистов. Поэтому И. Некрошене дала понять, что инициативу о преобразовании станции в ЗАО можно расценивать как целенаправленное стремление предприятия „довести электростанцию до банкротства“.
„Уходят два работника, чьи (...) компетенции признаны критически важными. Следовательно, если они уйдут, один проект обязательно остановится. Что будет делать атомная электростанция? Знаете, есть такая деятельность – даже не деятельность, а деяние – доведение до банкротства. И сейчас, по моему мнению, происходят подобные действия“, – заявила И. Некрошене.
Кроме того, по мнению И. Некрошене, аргумент о том, что изменение юридического статуса электростанции облегчит решение вопросов списания имущества электростанции, необоснован, поскольку это можно было бы решить отдельным постановлением.
Как подчеркнула И. Некрошене, условия труда работников усложняются сокращенным по смете фондом оплаты труда и не снижающейся рабочей нагрузкой на работников, заботящихся о процессе закрытия электростанции. Поэтому, по мнению представителя коллектива, после ухода части работников в регионе вырастет уровень безработицы и социальной изоляции.
Заместитель председателя профсоюза Николай Лебедевич также добавил, что сокращение заработной платы „демотивирует“ работников, а упразднение должностей только увеличивает нагрузку на оставшихся работников, которых это подталкивает к уходу с работы. В результате, по мнению Н. Лебедевича, планы по смене организационно-правовой формы предприятия только усиливают чувство неуверенности среди сотрудников.
„Если мы не сможем достичь требуемых показателей и поставленных целей, не будет основания для переговоров с Евросоюзом, потому что как он будет выделять деньги, если мы не сможем выполнить свои обещания?“ – спросил он.
В конце мая правительство одобрило преобразование Игналинской АЭС, которая в настоящее время имеет юридический статус государственного предприятия, в закрытое акционерное общество (ЗАО). Сообщается, после изменения статуса единственным акционером АЭС останется государство.
По мнению Минэнерго, после изменения статуса АЭС улучшится управление операционными рисками предприятия, снизится возможное политическое влияние на принятие решений, важных для деятельности предприятия, а также повысится эффективность деятельности предприятия.
АЭС должна быть полностью выведена из эксплуатации к 2038 г.