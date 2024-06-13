Председатель профсоюза работников АЭС: преобразование станции в ЗАО приведет к банкротству предприятия

„Какие могут быть последствия (преобразования станции) – как мы знаем, финансовая перспектива (план расходов) утверждена до 2027 г. включительно. Значит, предстоящие переговоры по поводу следующей финансовой перспективы должны начаться уже сейчас, но мы видим, что вместо этого Минэнерго занимается тем, как превратить (электростанцию) в ЗАО. Вопрос – зачем, каковы настоящие мотивы“, – заявила И. Некрошене на состоявшейся в четверг в Сейме пресс-конференции, посвященной процессу преобразования АЭС.