Председатель правления Avia Solutions Group стал гражданином Турции

Как сообщает LRT, бизнесмен и председатель правления Avia Solutions Group Г. Жемялис в прошлом году уже получил турецкое гражданство и намерен получить гражданства еще двух стран.
Бизнесмен рассказал LRT, что он много инвестировал в Турцию, однако гражданство этой страны ему нужно было для приобретения авиакомпании. Он сообщил, что намерен в ближайшее время получить еще два гражданства. И несмотря на наличие у него литовского и турецкого гражданств, он также уже много лет является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов.
Хотя Г. Жемялис и родился в Вильнюсе, по Закону о гражданстве он, как потомок ссыльных, имеет право на множественное гражданство.
Его мать родилась в Красноярском крае России, куда в мае 1948 г. были сосланы его дедушка и бабушка – Ляонас и Стасе Карписы. Семья поддерживала литовское сопротивление — братья Стасе Карпене, согласно истории семьи, собранной самим бизнесменом, были партизанами.
Состоявшийся 12 мая референдум о поправке к Конституции, направленной на расширение возможности двойного гражданства, не увенчался успехом.