Председатель компании Hanner: замечания Службы госзакупок не изменят наших планов по строительству Национального стадиона

"Мы не считаем, что полученные от СГЗ замечания могут стать причиной для отказа от реализации этого проекта. Нет замечаний, из-за которых следовало бы отказаться и не делать этот проект", – сказал агентству Elta А. Авулис.

"Мы рассматриваем замечания СГЗ как предложения, и ценим их. Мы договорились с СГЗ, что встретимся на следующей неделе и продолжим диалог за круглым столом, где будем искать такое решение, которое устроит все стороны", – добавил он.

Однако председатель правления Hanner не скрывает, что ожидание одобрения как от СГЗ, так и от Европейской комиссии (ЕК) затягивает начало работ. А это, как отмечает А. Авулис, увеличивает риск повышения стоимости проекта.