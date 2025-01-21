Предприниматели объяснили, почему в Литве растут цены на продукты

В прошлом году прогнозировали, что рост акцизов на горючее с 1 января 2025 г. заметно взвинтит цены: литр дизельного топлива подорожает на 0,13–0,16, а бензина – на 0,06 евро.
Владелец Norfа Дундулис сказал Delfi, что рост цен на топливо на бизнес-планы сети не повлиял. p
„Если честно, то рост цен на 15–20% для торговцев не имеет особого значения. Мы ничего не делали из-за этого.
Могу сказать так, что, грубо говоря, на 1 кг приходится около 2 евроцентов транспортных расходов, это полная цена товара с НДС. От этих двух центов доля горючего - 0,6–0,7 евроцентов“, – сказал предприниматель.
Если цены на горючее увеличиваются на 10%, продукция дорожает на 0,05%.
Больше влияния оказывает рост зарплат (около 50%). „Например, если мы сейчас подняли бы зарплату на 10%, то для сохранения прибыльности цены на до повысить на 10%“, – сказал предприниматель.
По словам Дундулиса, бизнес с особыми изменениями не столкнулся даже в случае с теми товарами, которые привозят из-за границы, ведь за границей такого роста цен на горючее не было.
Гендиректор крупного предприятия молочной промышленности Vilvi Group Берташюс сказал Delfi, что расходы на горючее в себестоимости продукции занимают небольшую часть.
По его словам, цены растут из-за инфляции и общей экономической ситуации, трудно сказать, какую часть повышения цен составляют расходы на транспорт.
„В цене нашей продукции 70% - это цена молочного сырья. На ценах на молоко сказался спрос на экспортных рынках.
В прошлом году подорожали в основном жирные товары – сливочное масло, сливки – дорожали и другие продукты“, – сказал собеседник.
В другие страны Vilvi Group экспортирует 90% продукции.
Пресс-секретарь Mantingos Group Моника Пиворайте сказала Delfi, что компания с особыми переменами не столкнулась.
„Выросшие цены на горючее пока особенно не сказались на расходах и ценах на продукцию. Правда, увеличилась себестоимость транспортировки. Времени с момента повышения акцизов прошло немного, вероятно, рынок еще не успел отреагировать на перемены. Цены на продукцию из-за этих перемен не повышали“, – заметила она.
По словам Пиворайте, в будущем рост цен ан горючее может сказаться на росте цен на сырье.
Гендиректор группы Vikondos grupė Миндаугас Снарскис не скрывал, что компании приходится амортизировать расходы, этот вопрос нелегкий. По его словам, рост больше связан не с ценами на горючее, а с ростом цен на натуральное молоко.
„Конечно, повышение акциза и рост цен на дизельное топливо больше чем на 10 цт/л приводит к росту расходов на транспортировку“, – сказала представитель Kėdainių konservų fabrikаs Зита Петкявичене, заметив, что январь еще не закончился, поэтому подробнее комментировать сложно.
Она напомнила, что выросли также цены на оливковое, рапсовое и подсолнечное масло, что влияет на их производство, а также выросла минимальная зарплата.
Глава Krekenavos agrofirmа Грикшас повторил, что рост цен на горючее - не самый большой вызов. Он назвал три причины роста цен.
„Раньше минимальная зарплата росла раз в год или в два, а сейчас бывает и такое, что она увеличивается каждых 6 месяцев, – это длится несколько лет подряд. Мы всегда были за повышение минимума, но сейчас такой период, когда все экономисты говорят, что повышение зарплат намного опережает рост производительности труда, эффективности“, – сказал Грикшас, прибавив инвестиции в модернизацию, электрический транспорт.
Однако даже постоянные инвестиции не поспевают за ростом налогов.
Вторая составляющая роста цен - внезапное желание в Литве обложить налогами упаковки и заменить неперерабатываемые перерабатываемыми, а в ЕС новый порядок вводится постепенно, есть переходный период.
„Цены на продукты растут то в одном, то в другом звене, но темп их роста похож на инфляцию в стране“, - сказал Грикшас.
Delfi напоминает, что по прогнозам Центробанка Литвы, инфляция в 2025 г. составит 2,3%, а в 2026–2027 гг. – 2,6%.
Правда, Грикшас заметил, что цены на мясные изделия в Литве не особенно высокие и вполне доступны для литовцев со средним и низким достатком, если не брать во внимание цены на более дорогое мясо: говяжью вырезку, антрекоты и т.д.
„Надо порадоваться тому, что литовцы живут достаточно хорошо“, – заметил он, сказав, что особенно это чувствуется в Вильнюсе.