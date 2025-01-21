Предприниматели объяснили, почему в Литве растут цены на продукты

„Конечно, повышение акциза и рост цен на дизельное топливо больше чем на 10 цт/л приводит к росту расходов на транспортировку“, – сказала представитель Kėdainių konservų fabrikаs Зита Петкявичене, заметив, что январь еще не закончился, поэтому подробнее комментировать сложно.

Она напомнила, что выросли также цены на оливковое, рапсовое и подсолнечное масло, что влияет на их производство, а также выросла минимальная зарплата.

„Раньше минимальная зарплата росла раз в год или в два, а сейчас бывает и такое, что она увеличивается каждых 6 месяцев, – это длится несколько лет подряд. Мы всегда были за повышение минимума, но сейчас такой период, когда все экономисты говорят, что повышение зарплат намного опережает рост производительности труда, эффективности“, – сказал Грикшас, прибавив инвестиции в модернизацию, электрический транспорт.