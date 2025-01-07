Предприниматель: краткосрочная аренда после налоговых изменений стала невыгодной

628 евро в месяц с нескольких квартир - это не то, о чем вы мечтали, когда инвестировали в приятную квартирку для краткосрочной аренды. И эти деньги вы получаете, только если сдаете жилье по 70 евро/в сутки и оно заполнено на 85% в год. Лично у меня такое бывает редко! В лучший месяц доход был 958 евро, а в декабре - 285 евро.