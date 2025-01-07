Предприниматель: краткосрочная аренда после налоговых изменений стала невыгодной

Что изменилось? - ГНИ представила разъяснение, в котором сказано, что все, кто пользуется услугами посредников/администраторов при аренде жилья, с 1 января 2025 года не смогут пользоваться бизнес-удостоверением и должны будут платить подоходный налог со всей суммы. Что это означает в цифрах?
До конца 2024 г. можно было взять бизнес-удостоверение, за которого платили установленную плату. В Вильнюсе - это 685 евро в год.
Давайте, посчитаем:
Средняя плата за ночь в Вильнюсе ~70 евро. Средняя занятость ~85%. Итак 365*70*85%= 21 717.5 евро.
Именно с этой суммы будут считать подоходный налог. Итак 21 717,5 * 15%= 3257,62 евро, вместо теперешних 685 евро (в 4,75 раза больше).
Но ведь доход - это не прибыль.
Из этих 21 700 евро надо вычесть комиссионные Booking, НДС за комиссионные, услуги клининга, услуги администратора, налог „на подушку“.
Лично я сдаю в аренду несколько квартир и все расходы составляют 46% от доходов. Эта сумма может меняться, но не думаю, что намного. Итак 46%*21 700=9990 евро. Значит, чистая прибыль получается 11 727 евро, это 977 евро в месяц. Но мы забыли важную составляющую.
Коммунальная плата!!! Да, да, да, ее вы платите из своего кармана. Чтобы было легче считать, возьмем 77 евро в месяц, хотя все зависит от квартиры, некоторые обходятся и в 300 евро в месяц, особенно зимой, когда арендаторов бывает меньше.
Итак, получается прибыль 900 евро в месяц (без ремонтов, новой мебели, холодильников и т.д.) Остается 10 800 евро в год. И это еще не все ваше. Еще надо отнять подоходный налог: 10 800-3257= 7543, остается 628 евро в месяц.
628 евро в месяц с нескольких квартир - это не то, о чем вы мечтали, когда инвестировали в приятную квартирку для краткосрочной аренды. И эти деньги вы получаете, только если сдаете жилье по 70 евро/в сутки и оно заполнено на 85% в год. Лично у меня такое бывает редко! В лучший месяц доход был 958 евро, а в декабре - 285 евро.
И еще, не забывайте, что надо заплатить налог на недвижимость. Его не платят все, он разный. Поэтому его уже считайте сами.
Моя математика простая. Невыгодно. Буду по-прежнему сдавать квартиру на долгий срок, в таком случае арендатор хотя бы коммунальные расходы оплатит, меньше переменных, знаешь, какими будут доходы, меньше простоя .