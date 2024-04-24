Предлагается обязать сотрудников обслуживать клиентов на литовском языке

В случае одобрения Сейма юридические и физические лица, продающие товары и предоставляющие услуги в Литве, будут обязаны обеспечивать обслуживание клиентов на литовском языке в соответствии с установленными правительством категориями владения языком.

"Вместе с коллегами мы вносим проект, чтобы сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, владели литовским языком в соответствии с предусмотренным уровнем языка. Мы должны обеспечить, чтобы жители Литвы получали услуги на государственном языке хотя бы на базовом его уровне. Я говорю, например, о водителях, продавцах и т. д. Есть ряд сфер, где сотрудники не имеют прямого контакта с клиентами, к которым, по моему мнению, не следует применять требование о знании литовского языка", - сказала Elta Д. Асанавичюте.