Предлагается изменить порядок начисления пенсий – размер будет зависеть от продолжительности жизни

„Почему об этом надо говорить? Потому что благосостояние наше колеблется в разных циклах, меняется с возрастом (…). С обеспечением наших жителей в старости дела обстоят плохо. Большая часть доходов в старости - пенсия“, – сказал в ноябре на заседании Трехстороннего совета экономист Ромас Лазутка.
„А чтобы в системе было больше денег, она должна быть привлекательной для взносов“, – сказал он.
Он представил систему, которую поддерживает экономист, депутат Раймундас Куодис. Схема называется пенсионная система виртуальных счетов (notional defined contributions (NDC).
По словам Лазутки, это сочетание нынешней системы, применяемой в Литве и пенсионных фондов второй ступени.
„Главная проблема - размер пенсий. Почему он такой? – Не хватает денег. В Литве на пенсии хронически выделяют мало денег, поэтому пенсии непростительно малы, среди пенсионеров распространена нищета, около 40%.
Без дополнительных денег проблему не решить“, – сказал Delfi профессор.
Сейчас в Литве деньги в систему платят в евро, а внутри пересчитывают в баллы, которые человек накапливает. Если он в течение года зарабатывает среднюю зарплату, то накапливает 1 балл, если больше – баллов больше.
В случае с системой NDC, – ее применяют шведы, латвийцы, итальянцы, поляки, – люди накапливают виртуальные деньги в евро.
„Но: это личный счет каждого работающего человека, видны все его взносы за конкретное время, учет ведется в евро, а не баллах. Плюс каждый год накапливаются проценты, их размер устанавливает государство. Так человек знает, какую он сумму накопил, а не баллы“, – сказал Лазутка.
Затем накопленная сумма будет разделена на прогнозируемую среднюю продолжительность жизни на пенсии и полученную сумму платят человеку в виде пенсии: „Этот капитал пересчитают в аннуитет, как сейчас делают с аннуитетом пенсионных фондов второй ступени. Поделят на 20 лет и на 12 месяцев“.
Какой условный капитал человек может накопить за 2024? По подсчетам профессора, речь идет о 2374 евро: средняя зарплата в первом полугодии была 2161 евро, пенсионный тариф составляет 8,72%, это 188 евро в месяц. Умножим 188 на 12 плюс 5% ставка и получается 2374 евро.
Если человек за 30-40 лет накопил 51 535 евро и вышел на пенсию в 2024 г., то каждый месяц 20 лет будет получать 215 евро (51 535/20/12 = 215 евро).
Как сейчас считают индивидуальную часть пенсии: средняя зарплата 2161 евро, значит человек за год получает 1 балл (это 6,38 евро). Обязательный стаж 33,5 года. Индивидуальную часть считают так: 33,5x 6,38 евро, итого 215 евро.
(Есть еще общая часть пенсии, которая является базовой, в 2024 году она составляла 269,77 евро, значит вся пенсия - 484,8 евро в месяц).
„Мы надеемся, что люди охотнее будут участвовать в системе, им будет понятнее, сколько у них денег накоплено на пенсию“, – сказал Лазутка.
Но систему NDC критикуют за, к примеру: люди, которые выходят на пенсию в разное время, будут получать разные , поскольку средняя зарплата растет.
Важен и другой момент: если средняя продолжительность жизни растет, то накопленные средства делят на большее число лет, тогда пенсия будет меньше. Например, вышеупомянутые 51 535 евро при продолжительности жизни 30 лет превратятся в 143 (а не 215 евро).
„Чтобы пенсия не была меньше, человек должен будет дольше работать, тогда не придется политическими средствами повышать пенсионный возраст“, – заметил Лазутка.
Кандидат в главы Соцмина Инга Ругинене сказала, что можно обсудить этот вариант системы, а можно и подумать о других Inga.
„Эту идею стоит обсудить. Могу больше сказать: есть разные идеи, например, не ограничиваться возрастом при решении, когда выходить на пенсию, можно выбрать и критерий накопленного стажа: если человек накопил стаж, а ему нет 65 лет, он все равно может выйти на пенсию“, – сказала депутат.
По ее слова, надо договориться о таком порядке, чтобы человек, проработавший определенное время, „например, 40 лет, мог отдыхать, уделить время себе“.
„И чтобы мог жить на то, что накопил, когда платил налоги. Мы не можем прилаживать систему к постоянно работающим людям. Тут мы должны разделить две вещи: есть работники, которые и на пенсии хотят работать и реализовывать себя, им надо предоставить такую возможность“, – сказала она.
Ругинене подчеркнула, что многие люди из-за слабого здоровья и по другим причинам хотят отдыхать и не работать.
Лазутка заметил, что в Литве существует проблема - недолгий период, когда люди здоровы, уровень заболеваемости высокий, много инвалидов, условия на рынке труда тяжелые, много стресса, здоровье у работников слабое.
„Поэтому нельзя говорить о повышении пенсионного возраста, людям надо дать пожить хоть сколько-то времени после трудового периода“, – сказал собеседник.