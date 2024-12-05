Предлагается изменить порядок начисления пенсий – размер будет зависеть от продолжительности жизни

„Главная проблема - размер пенсий. Почему он такой? – Не хватает денег. В Литве на пенсии хронически выделяют мало денег, поэтому пенсии непростительно малы, среди пенсионеров распространена нищета, около 40%.

По словам Лазутки, это сочетание нынешней системы, применяемой в Литве и пенсионных фондов второй ступени.

„А чтобы в системе было больше денег, она должна быть привлекательной для взносов“, – сказал он.

„Почему об этом надо говорить? Потому что благосостояние наше колеблется в разных циклах, меняется с возрастом (…). С обеспечением наших жителей в старости дела обстоят плохо. Большая часть доходов в старости - пенсия“, – сказал в ноябре на заседании Трехстороннего совета экономист Ромас Лазутка.

Без дополнительных денег проблему не решить“, – сказал Delfi профессор.

Сейчас в Литве деньги в систему платят в евро, а внутри пересчитывают в баллы, которые человек накапливает. Если он в течение года зарабатывает среднюю зарплату, то накапливает 1 балл, если больше – баллов больше.

В случае с системой NDC, – ее применяют шведы, латвийцы, итальянцы, поляки, – люди накапливают виртуальные деньги в евро.

„Но: это личный счет каждого работающего человека, видны все его взносы за конкретное время, учет ведется в евро, а не баллах. Плюс каждый год накапливаются проценты, их размер устанавливает государство. Так человек знает, какую он сумму накопил, а не баллы“, – сказал Лазутка.