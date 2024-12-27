Правящие ответили, каких налоговых изменений можно ожидать в следующем году

„Это экологические налоги на собственность, налогообложение бизнеса , которые даже отстают или, по сравнению со средними европейскими показателями, в Литве собираются значительно меньшие налоги. Конечно, в той или иной форме эти налоги должны появиться. Какие размеры или что конкретно - это уже позиция правительства“, - отметил социал-демократ.

По словам парламентария, проект налоговой реформы должен учитывать дефицитный бюджет Литвы, который следует дополнить устойчивыми доходами. При планировании новых налогов он предлагает в первую очередь учитывать рекомендации Еврокомиссии и Всемирного банка.

„Очевидно, я постараюсь выполнить то, что написано в программе партии. Прежде всего, это повышение налогов для людей с высокими доходами, сокращение налогов для животноводства, уменьшение различных исключений, льгот или других факторов, характерных для финансовой жизни Литвы“, - сказал он ELTA.

„Проект следует скорректировать довольно существенно, стараясь не облагать налогом жильё и жилые дома стоимостью до 150 тысяч. евро, что уже делается и сейчас, также следует применить систему налогообложения общей стоимости ко всем остальным объектам недвижимости“, - пояснил А. Буткявичюс.

„Проект налога на недвижимость, который был подготовлен бывшим правительством, мог бы быть возвращен к обсуждению в ближайшем будущем, но ему серьезно не хватает реализации принципа социальной справедливости“, - сказал он.

Член Демократического союза „ Во имя Литвы “ Альгирдас Буткявичюс предлагает вернуться к обсуждению проекта налога на недвижимость, который также был представлен бывшим правительством. Однако член комитета по бюджету и финансам Сейма уверяет, что предыдущий проект необходимо существенно скорректировать, особенно с учетом принципа социальной справедливости.

Лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заверяет, что будет голосовать против любых налоговых изменений, если ожидается, что они вступят в силу в 2025 году.

Р.Жемайтайтис: мы будем стремиться к тому, чтобы в следующем году не было новых налогов

„Необходимо следовать очень четкому пониманию и правилу, что при проведении налоговой реформы необходимо делать расчеты о влиянии на нашу экономику и инвестиции, потому что наша экономика сильно зависит от экспорта. Экспорт товаров и услуг составляет 85% валового внутреннего продукта“, - отметил он.

„Мы, конечно, будем голосовать против и, безусловно, будем категорически выступать против таких предложений, потому что в коалиционной программе ясно дали понять, что никакие новые налоги не могут быть введены, изобретены или придуманы в следующем году“, - настаивал он.

„Для этого должна быть сформирована рабочая группа, проведена оценка, проверка, и в течение ближайшего года можно будет, если надо, если мы увидим, что кто-то скрывает и не платит налоги или несправедливо используя налоговые льготы наносит ущерб государству и обществу - можно было бы принять законы, которые вступят в силу с 1 января 2026 года“, - сказал Р.Жемайтайтис.