Правоохрана начала расследование сбыта контрафактной бытовой химии, обыски проведены в магазинах Mere

„Речь идет о товарах таких брендов, как Ariel, Persil, Finish, Cillit“, – сказал Кюршинас.

По его словам, в январе этого года в рамках расследования правоохранительные органы начали масштабную полицейскую операцию, в ходе которой были проведены обыски и обнаружена предположительно контрафактная бытовая химия.

„Расследование было начато после получения информации о том, что как в Каунасе, так и на всей территории Литовской Республики продается бытовая химия с маркировкой иностранных брендов – моющие средства, стиральные порошки, капсулы для посудомоечных машин“, – пояснил прокурор.

Как сообщил во вторник прокурор Каунасского округа Андрюс Кюршинас, правоохранительные органы начали предварительное расследование возможных преступных деяний 11 ноября прошлого года.

Он сказал, что пока не может сказать, какое количество контрафактной продукции было обнаружено, но ее много.

„Если все собрать, потребуется 4-5 тягачей с полуприцепами. Мы видели, что продукцию реализовывали, поэтому приняли решение прекратить эту деятельность“, – сказал ВРИО комиссара Каунасской полиции Дарюс Плявга.

Он сказал, что пока не может сказать, какой была роль сети Mere.

„Это первичная информация, мы пока не делаем выводы, точки будут расставлены, подозрения предъявлены, тогда будет ответ“, – сказал Плявга.