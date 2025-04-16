Правительство выделило еще 156 600 евро юристам в арбитражном споре с "Беларуськалием"

Министерство транспорта и коммуникаций ходатайствовало о том, чтобы часть средств, взятых в долг от имени государства, была направлена на оплату услуг по юридическому представительству, оказанных государству юридической фирмой Ellex Valiūnas ir partneriai в октябре-декабре прошлого года.

В марте прошлого года правительство уже выделило адвокатам 320 000 евро, в сентябре – более 546 800 евро, а в ноябре – почти 164 000 евро.

Часть этих средств также была выделена лондонской юридической фирме Covington & Burling LLP.