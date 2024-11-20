2024.11.20 18:48

Правительство решило инвестировать в Гирайтский оружейный завод почти 11,2 млн евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Giraitės ginkluotės gamykla (GGG)
Giraitės ginkluotės gamykla (GGG)
ФОТО: DELFI / Paulius Garkauskas

В среду Кабинет министров принял решение инвестировать в Гирайтский оружейный завод почти 11,2 млн евро из средств Министерства финансов. Ожидается, что это позволит раньше начать установку новой производственной линии, и удвоить существующие производственные мощности компании.

В проекте постановления указано, что на эти средства государство увеличит уставный капитал компании и приобретет 385,3 тыс. акций компании, общая стоимость которых равна вложенной сумме. Планируется, что новая линия по производству боеприпасов заработает в 2027 году.

Комментировавшая ранее министр финансов Гинтаре Скайсте упоминала, что в течение нескольких лет в Гирайтский завод планируется инвестировать 36 млн евро из ассигнований министерства.

„Министерство финансов в течение нескольких лет выделит 36 млн евро на Гирайтский оружейный завод, увеличивая объемы производства и инвестируя в производство боеприпасов. Это позволит удвоить мощности по производству боеприпасов и отреагировать на возросшую потребность в укреплении оборонной промышленности в нашем регионе в связи с войной в Украине“, - указывала министр финансов Гинтаре Скайсте.

На новой производственной линии 30-миллиметровые боеприпасы будет производить американский гигант оборонных технологий Northrop Grumman International Trading, который в сентябре подписал меморандум с представителями правительства.

Гирайтский оружейный завод производит высококачественные малокалиберные патроны военного назначения, соответствующие стандартам НАТО, и предназначенные для гражданского рынка. В настоящее время предприятие может производить до 60 млн патронов в год. После оборудования еще одной производственной линии существующие мощности будут увеличены вдвое – предприятие сможет производить до 120 млн патронов в год, а оборот компании увеличится до 50 млн евро.

Стратегической целью этой государственной компании является расширение производственных мощностей, привлечение инвесторов и одновременное развитие ассортимента боеприпасов, их производства и поставок. Укрепление капитала компании должно способствовать увеличению финансовых возможностей компании для реализации других инвестиционных проектов оборонной промышленности в будущем.

Чтобы увеличить объемы производства, Гирайтский оружейный завод уже в 2022 году инвестировал 2,3 млн евро в увеличение пропускной способности, устранение ограничений в цепочке сборки боеприпасов. В настоящее время на предприятии проводится второй этап развития производства, устраняя ограничения в сборе пуль, что позволит увеличить объемы производства до 35 проц.

Эти работы планируется завершить в конце 2025 года с выделением 2,6 млн евро из собственных и заемных средств компании.

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