Правительство решило инвестировать в Гирайтский оружейный завод почти 11,2 млн евро

Гирайтский оружейный завод производит высококачественные малокалиберные патроны военного назначения, соответствующие стандартам НАТО, и предназначенные для гражданского рынка. В настоящее время предприятие может производить до 60 млн патронов в год. После оборудования еще одной производственной линии существующие мощности будут увеличены вдвое – предприятие сможет производить до 120 млн патронов в год, а оборот компании увеличится до 50 млн евро.