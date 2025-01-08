Правительство продлило сроки по крупным инвестпроектам, среди которых и заводы Teltonika

Выступая на заседании правительства, министр экономики и инноваций Лукас Савицкас заверил, что согласование проекта шло быстро, но напряженно.

В таких случаях инвестор должен доказать, что государственные или муниципальные учреждения и их должностные лица своевременно не выполнили возложенные на них функции, а также наличие иных обстоятельств, не зависящих от воли инвестора, повлиявших на невыполнение обязательства – эмбарго, введение чрезвычайного положения, объявление чрезвычайной ситуации и карантина или другие.

Ныне действующий пятилетний срок реализации проекта можно будет продлить при наличии исключительных обстоятельств.

Проект поправок к Закону об инвестициях, представленный Министерством экономики и инноваций (МЭИ), был одобрен в среду на заседании Кабмина. Поправки должны быть внесены в Сейм в ближайшее время.

„Таким образом, в принципе, мы бы могли также принять решение и о том, что эти положения могут применяться к уже заключенным договорам крупных инвестиционных проектов“, – сказал он.

Ранее министр заявлял, что изменения обеспечат гибкость крупным инвесторам, укрепят инвестиционную среду и повысят конкурентоспособность страны за счет снижения бюрократической нагрузки на бизнес.

Изменения были необходимы после того, как основатель высокотехнологичной группы Teltonika Арвидас Паукштис сообщил о бюрократических препятствиях, которые тормозили инвестиции в размере 3,5 млрд евро в строительство тайваньского завода по производству полупроводников Teltonika High-Tech Hill в Лиепкальнисе.