2025.01.08 14:34

Правительство продлило сроки по крупным инвестпроектам, среди которых и заводы Teltonika

 
ru.DELFI.lt
ELTA
“Teltonika“
“Teltonika“
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Правительство одобрило предложение, позволяющее в исключительных случаях продлевать крупные инвестиционные договоры на два года – обязательства по инвестициям, новым рабочим местам и заработной плате можно будет выполнить максимум в течение 7 лет. Изменения приняты после того, как в прошлом году группа Teltonika сообщила о застопорившемся проекте строительства тайваньских полупроводниковых заводов в Литве.

Проект поправок к Закону об инвестициях, представленный Министерством экономики и инноваций (МЭИ), был одобрен в среду на заседании Кабмина. Поправки должны быть внесены в Сейм в ближайшее время.

Ныне действующий пятилетний срок реализации проекта можно будет продлить при наличии исключительных обстоятельств.

В таких случаях инвестор должен доказать, что государственные или муниципальные учреждения и их должностные лица своевременно не выполнили возложенные на них функции, а также наличие иных обстоятельств, не зависящих от воли инвестора, повлиявших на невыполнение обязательства – эмбарго, введение чрезвычайного положения, объявление чрезвычайной ситуации и карантина или другие.

Выступая на заседании правительства, министр экономики и инноваций Лукас Савицкас заверил, что согласование проекта шло быстро, но напряженно.

„Таким образом, в принципе, мы бы могли также принять решение и о том, что эти положения могут применяться к уже заключенным договорам крупных инвестиционных проектов“, – сказал он.

Ранее министр заявлял, что изменения обеспечат гибкость крупным инвесторам, укрепят инвестиционную среду и повысят конкурентоспособность страны за счет снижения бюрократической нагрузки на бизнес.

Изменения были необходимы после того, как основатель высокотехнологичной группы Teltonika Арвидас Паукштис сообщил о бюрократических препятствиях, которые тормозили инвестиции в размере 3,5 млрд евро в строительство тайваньского завода по производству полупроводников Teltonika High-Tech Hill в Лиепкальнисе.

По данным МЭИ, с 1 января 2021 г. после принятия Сеймом поправок к законам о „зеленом коридоре“ было подписано 18 договоров о крупных инвестиционных проектах.

Благодаря их реализации в Литве будет создано более 4,9 тыс. рабочих мест с привлечением инвестиций на сумму более 1,51 млрд евро.

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