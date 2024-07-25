Правительство одобрило предложение Минфина ускорить инвестирование 346 млн евро выделенных Литве средств

В предложении Минфина дополнительные инвестиции направлены на две программы. Первая из них –Министерства экономики и инноваций, на которую выделено 72 млн евро, что поможет привлечь в районные муниципалитеты местных и иностранных инвесторов. Вторая – Министерства внутренних дел – инвестирование почти 13 млн евро в вовлечение жителей в решение местных проблем.