Правительство Литвы рассказало, как водители будут платить за дороги

„Сейчас мы все любим говорить: посмотрите, какие дороги в Польше. Польша долго шла к этому. Польше потребовалось на это почти 20 лет“, – сказал министр.

В передаче на Žinių radijas министр транспорта и коммуникаций Эугениюс Сабутис сказал, что в программе правительства предусмотрено повышение финансирования.

Представители дорожного сектора также ждут, когда будут приняты меры по устойчивому финансированию дорог – дорожный фонд и электронная система сбора платы (e-tolling).

В 2025 г. в Литве планируется продолжать важные проекты – реконструкция последнего участка Via Baltica до границы с Польшей, обновление дороги Вильнюс - Утена , дороги около Руднинкайского полигона Пирчюпяй-Яшюнай.

По его словам, сейчас полученные за счет акциза на топлива средства идут на другие нужды, а не на дороги.

„Могут быть две позиции. Первая - встать в позу и сказать: все эти деньги должны идти на дороги, я ничего не знаю, все. Однако это нерациональный подход, ведь тогда встанет вопрос: от кого мы заберем деньги? Может, от пенсионеров, возможно, от врачей, из системы образования и т.д. Этого мы не хотим делать.

И мы идем по второму плану, по польскому. Хотим создать дорожный фонд, т.е. за счет дополнительных налогов, которые пойдут именно на дороги“, – сказал Сабутис.

По его словам, несмотря на то, что владельцы грузовых машин должны платить за дороги, не все это делают.