Правительство Литвы рассказало, как водители будут платить за дороги

В 2025 г. в Литве планируется продолжать важные проекты – реконструкция последнего участка Via Baltica до границы с Польшей, обновление дороги Вильнюс-Утена, дороги около Руднинкайского полигона Пирчюпяй-Яшюнай.
Представители дорожного сектора также ждут, когда будут приняты меры по устойчивому финансированию дорог – дорожный фонд и электронная система сбора платы (e-tolling).
В передаче на Žinių radijas министр транспорта и коммуникаций Эугениюс Сабутис сказал, что в программе правительства предусмотрено повышение финансирования.
Однако для ее осуществления нужен план действий.
Сабутис привел в пример Польшу, которая развивает инфраструктуру дорог.
„Сейчас мы все любим говорить: посмотрите, какие дороги в Польше. Польша долго шла к этому. Польше потребовалось на это почти 20 лет“, – сказал министр.
По его словам, сейчас полученные за счет акциза на топлива средства идут на другие нужды, а не на дороги.
„Могут быть две позиции. Первая - встать в позу и сказать: все эти деньги должны идти на дороги, я ничего не знаю, все. Однако это нерациональный подход, ведь тогда встанет вопрос: от кого мы заберем деньги? Может, от пенсионеров, возможно, от врачей, из системы образования и т.д. Этого мы не хотим делать.
И мы идем по второму плану, по польскому. Хотим создать дорожный фонд, т.е. за счет дополнительных налогов, которые пойдут именно на дороги“, – сказал Сабутис.
По его словам, несмотря на то, что владельцы грузовых машин должны платить за дороги, не все это делают.
„Не покупают виньетки и ездят по бесплатным дорогам, показывая, что налогов можно избежать. Мы это хотим пресечь“, – сказал министр.
Поэтому главный приоритет в его работе – внедрение электронной системы сбора налогов e-tolling.
„E-tolling заменит виньетки. И, конечно, это будут суммы побольше, чем сейчас. Больше сумма будет потому, что система, по нашему мнению, более справедливая. Виньетки ограничены по времени, а e-tolling выражается в километраже.
Другой фактор пополнения фонда - расширение сети платных дорог, это значит, что километраж постепенно будет расти“, – сказал Сабутис.
Правда, министр отрицает, что за пользование государственными дорогами будут платить и водители легковых машин.
„Водителям легковушек ничего платить не придется, никаких скрытых налогов не будет“, – обещал Сабутис.
Кроме того, министр транспорта обещает также пересмотреть сеть постов контроля скорости и не одобрять ее дальнейшее расширение.