2024.11.29 11:27

Правительство Литвы подписало с Rheinmetall договоры аренды земли и закупки боеприпасов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Maximilian Froch, Ingrida Šimonytė, Aušrinė Armonaitė, Laurynas Kasčiūnas
Maximilian Froch, Ingrida Šimonytė, Aušrinė Armonaitė, Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Представители правительства Литвы подписали с представителем немецкого оборонно-промышленного гиганта Rheinmetall договоры аренды земли и закупки 155-мм боеприпасов.

В пятницу договоры подписали врио премьер-министра Ингрида Шимоните, руководитель Rheinmetall Defense Lietuva Роман Кёне, врио министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте и врио министра обороны Лауринас Кащюнас.

По данным компании Rheinmetall, ее завод в Литве должен начать работу в середине 2026 года, на заводе будут работать 150 человек, которые будут производить десятки тысяч артиллерийских снарядов в год. Инвестиции в проект составят 180 млн евро.

Министр национальной обороны уже заявил, что Литва будет обязана закупить определенную квоту боеприпасов у завода Rheinmetall, который будет построен в Байсогалском старостве Радвилишкского района.

В ожидании строительства завода Rheinmetall в Литве Кабинет министров ранее разрешил закупку у этой компании самоходных гаубиц PZh2000 калибра 155 мм и артиллерийских систем CAESAR без проведения открытого тендера.

Для возможности подписания договора аренды земли с Национальной земельной службой (НЗС), правительство еще в октябре изменило назначение участка государственной земли площадью 339,4 га в селе Кемерай, недалеко от Байсогалы, с сельскохозяйственного на промышленные и складские.

Соглашение о развитии Rheinmetall в Литве Министерство экономики и инноваций подписало в начале июня. Также в том же месяце совет Литовского университета наук о здоровье (ЛУНЗ) принял решение передать земельный участок в Байсогале под строительство завода по производству боеприпасов.

В середине июля правительство также одобрило предложение Минэкономики о присвоении заводу Rheinmetall статуса проекта Lithuanian Center of Excellence for Ammunition, обеспечивающего неотложные потребности государственной безопасности и обороны.

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