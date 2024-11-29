Правительство Литвы подписало с Rheinmetall договоры аренды земли и закупки боеприпасов

В пятницу договоры подписали врио премьер-министра Ингрида Шимоните, руководитель Rheinmetall Defense Lietuva Роман Кёне, врио министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте и врио министра обороны Лауринас Кащюнас.

По данным компании Rheinmetall, ее завод в Литве должен начать работу в середине 2026 года, на заводе будут работать 150 человек, которые будут производить десятки тысяч артиллерийских снарядов в год. Инвестиции в проект составят 180 млн евро.

Министр национальной обороны уже заявил, что Литва будет обязана закупить определенную квоту боеприпасов у завода Rheinmetall, который будет построен в Байсогалском старостве Радвилишкского района.