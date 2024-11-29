Правительство Литвы подписало с Rheinmetall договоры аренды земли и закупки боеприпасов

В пятницу договоры подписали врио премьер-министра Ингрида Шимоните, руководитель Rheinmetall Defense Lietuva Роман Кёне, врио министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте и врио министра обороны Лауринас Кащюнас.
По данным компании Rheinmetall, ее завод в Литве должен начать работу в середине 2026 года, на заводе будут работать 150 человек, которые будут производить десятки тысяч артиллерийских снарядов в год. Инвестиции в проект составят 180 млн евро.
Министр национальной обороны уже заявил, что Литва будет обязана закупить определенную квоту боеприпасов у завода Rheinmetall, который будет построен в Байсогалском старостве Радвилишкского района.
В ожидании строительства завода Rheinmetall в Литве Кабинет министров ранее разрешил закупку у этой компании самоходных гаубиц PZh2000 калибра 155 мм и артиллерийских систем CAESAR без проведения открытого тендера.
Для возможности подписания договора аренды земли с Национальной земельной службой (НЗС), правительство еще в октябре изменило назначение участка государственной земли площадью 339,4 га в селе Кемерай, недалеко от Байсогалы, с сельскохозяйственного на промышленные и складские.
Соглашение о развитии Rheinmetall в Литве Министерство экономики и инноваций подписало в начале июня. Также в том же месяце совет Литовского университета наук о здоровье (ЛУНЗ) принял решение передать земельный участок в Байсогале под строительство завода по производству боеприпасов.
В середине июля правительство также одобрило предложение Минэкономики о присвоении заводу Rheinmetall статуса проекта Lithuanian Center of Excellence for Ammunition, обеспечивающего неотложные потребности государственной безопасности и обороны.