Правительство Литвы одобрило обмен участков земли для строительства завода Rheinmetall

Правительство заявляет, что в обмен на участок площадью 340 гектаров университет получит 6 участков в том же районе, которые лучше по общей площади, площади сельскохозяйственных угодий и показателю продуктивности.

В постановлении предусмотрено, что государственные учреждения обязаны создать университету условия для сбора урожая на участке, находящемся в данное время в ведении университета. В случае возникновения убытков в связи с расторжением договора в отношении нынешнего участка или переноса деятельности на новые переданные участки, такие убытки подлежат возмещению.