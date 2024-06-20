2024.06.20 10:26

Правительство Литвы одобрило обмен участков земли для строительства завода Rheinmetall

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rheinmetall
Rheinmetall
ФОТО: INA FASSBENDER | AFP / Scanpix

В среду правительство, с согласия Литовского университета медицинских наук (ЛУМН), одобрило передачу земли в Радвилишском районе, принадлежащей университету, в ведение государства для возможного строительства завода по производству боеприпасов представителя немецкой оборонной промышленности Rheinmetall.

Правительство заявляет, что в обмен на участок площадью 340 гектаров университет получит 6 участков в том же районе, которые лучше по общей площади, площади сельскохозяйственных угодий и показателю продуктивности.

В постановлении предусмотрено, что государственные учреждения обязаны создать университету условия для сбора урожая на участке, находящемся в данное время в ведении университета. В случае возникновения убытков в связи с расторжением договора в отношении нынешнего участка или переноса деятельности на новые переданные участки, такие убытки подлежат возмещению.

Соглашение о развитии Rheinmetall в Литве Министерство экономики и инноваций подписало в начале июня. В тот день глава министерства Аушрине Армонайте выразила надежду, что с ЛУМН удастся договориться о передаче заводу государственной земли, находящейся в ведении университета.

Планируется, что инвестиции в завод боеприпасов превысят 180 млн евро, будет создано более 150 рабочих мест. В год завод будет производить тысячи боеприпасов, часть из которых также будет использоваться для нужд Литовской армии.

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