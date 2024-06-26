Позиция Литвы в глобальном индексе демократии стабильна – 39-е место

По данным ГИК, основанным на обзоре исследования The Economist Intelligent, избирательный процесс и плюрализм Литвы в 2023 году остались стабильными и имеют рейтинг 9,58 балла из 10. Схожий индекс у Эстонии, Чехии, Латвии, Польши, Словении и Словакии.

Индекс демократии показывает, что из всех критериев страны избирательный процесс и плюрализм в Литве оцениваются лучше всего (9,58 балла). Эксперты также дали высокую оценку гражданским свободам в Литве – 8,82 балла.

Несколько более низкие оценки даны деятельности правительства (6,43 балла), политическому участию (6,11 балла) и политической культуре (5,63 балла).