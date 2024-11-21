Потребительские настроения в Литве: фокус на покупки и путешествия

По результатам опроса выяснилось, что респонденты в Литве наиболее настроены потратить деньги на потребление: покупку нового автомобиля (9 проц. литовцев, по 5 проц. латвийцев и эстонцев), поездку за границу (25 проц. литовцев, 17 проц. эстонцев и 20 проц. латвийцев) или совершить более крупную покупку, например, приобрести новую мебель, бытовую технику, телефон (15 проц. литовцев, 9 проц. эстонцев и 13 проц. латвийцев).
Литовцы наиболее активно в странах Балтии планируют покупку жилья: 8 проц. литовцев намерены приобрести или начать строительство нового жилья в этом году.
Согласно опросу, цели литовцев в меньшей степени связаны с инвестированием или сбережениями. 14 проц. респондентов в Литве (19 проц. эстонцев, 13 проц. латвийцев) указали, что намерены в этом году научиться лучше планировать свой бюджет.
Только 22 проц. литовцев намерены больше экономить, тогда как в соседних странах таких респондентов больше – 30 проц. эстонцев и 32 проц. латвийцев. Начать инвестировать и таким образом увеличить свой капитал готовы 8 проц. литовцев, 7 проц. эстонцев и 6 проц. латвийцев.
Более трети респондентов нацелены на увеличение своих доходов, хотя латвийские респонденты планируют это гораздо активнее. 12 проц. литовцев, 9 проц. эстонцев и 13 проц. латвийцев намерены найти новую работу с более высокой зарплатой еще в этом году, найти дополнительную работу или возможности заработка – 16 проц. литовцев, 14 проц. эстонцев и 15 проц. латвийцев, еще 9 проц. литовцев, 12 проц. эстонцев и 13 проц. латвийцев рассчитывают получить в этом году прибавку к зарплате.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии в сентябре 2024 года провело исследовательское агентство Norstat. В Литве, Латвии и Эстонии с помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.