Потребительские настроения в Литве: фокус на покупки и путешествия

Только 22 проц. литовцев намерены больше экономить, тогда как в соседних странах таких респондентов больше – 30 проц. эстонцев и 32 проц. латвийцев. Начать инвестировать и таким образом увеличить свой капитал готовы 8 проц. литовцев, 7 проц. эстонцев и 6 проц. латвийцев.

Более трети респондентов нацелены на увеличение своих доходов, хотя латвийские респонденты планируют это гораздо активнее. 12 проц. литовцев, 9 проц. эстонцев и 13 проц. латвийцев намерены найти новую работу с более высокой зарплатой еще в этом году, найти дополнительную работу или возможности заработка – 16 проц. литовцев, 14 проц. эстонцев и 15 проц. латвийцев, еще 9 проц. литовцев, 12 проц. эстонцев и 13 проц. латвийцев рассчитывают получить в этом году прибавку к зарплате.