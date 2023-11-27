Потребители уже получают неприятные новости: электричество подорожает

"Как все выглядит глазами жителей? Снова увеличивается регулируемая государством часть стоимости, а ведь недавно говорили, что жители переплатили 160 млн. евро", – писал в редакцию Delfi один потребитель.
Портал Delfi выяснял, на сколько вырастет регулируемая часть цены с января и касается ли это повышение услуг ESO.
Напомним, что либерализация рынка электроэнергии продлена до 2025 года. Полмиллиона жителей может не переживать, поскольку общественные поставки с января дешевеют.
Однако те клиенты, которые пользуются услугами независимых поставщиков или гарантийных поставок будут платить на 2-3 цента (с НДС) больше, поскольку дорожает часть на инфраструктуру. Регулируемую часть платы обычно пересматривают каждых полгода.
Крупнейший поставщик Ignitis несколько дней назад сообщил, что с 1 января 2024 года изменится регулируемая часть цены на электричество.
"Регулируемая часть цены на электричество подорожает для клиентов всех поставщиков без исключения", – подчеркнула представитель Ignitis Лаура Беганскене.
Она сказала Delfi, что в результате цена для клиентов вырастет на 2–3 цента за кВт/ч.
Представители Elektrum Lietuva указали, что готовятся к росту числа обращений клиентов, это уже чувствуется и сейчас.
"Но самый большой поток, видимо, будет в январе, когда людям надо будет платить за электричество, использованное в январе. Значит, все потребители почувствуют рост цен", – сказано в комментарии.
Enefit указал, что лично информирует своих клиентов об изменениях в январе. По данным Enefit, цена вырастет на 2–3 центра в зависимости от временной зоны и плана пересылки ESO.
По подсчетам Delfi, счет за 150 кВт/ч в месяц подорожает на 4,5 евро (за полгода – 27 евро), а 450 кВт/ч – на 13,5 евро (81 евро).
"Мы призываем все клиентов пересмотреть договоры, а особенно тех, кто платит 28 центров за кВт/ч", – рекомендуют представители Elektrum Lietuva.
Enefit рекомендует обсудить изменение плана ESO если он не подходит по личному потреблению.
В редакцию Delfi обратился читатель Эдмундас, который получил сообщение поставщика о подорожании услуги.
"Может, журналисты обратят внимание, поскольку это возмутительно. Все потребители "умилялись" переплате в 160 млн. евро ESO. А сегодня я получаю письмо Ignitis, наверное, сотни тысяч клиентов его получат", – писал он.
"Как все выглядит глазами жителей? Снова увеличивается регулируемая государством часть стоимости, а ведь недавно говорили, что жители переплатили 160 млн. евро", – пишет Эдмундас.
Он пользуется планом "оптимальный" с двумя временными зонами цена по договору на 24 месяца 28 центов днем и 19,1 центов ночью и в выходные дни. С января цены поднимутся соответственно на 3,4 и 2,3 цента.
"В данном случае меняется регулируемая государством цена. Часть цены Ignitis не меняется", – акцентирует компания. Эдмундас фиксировал цену до марта 2025 года. ESO по плану "Дом" он платит 3 евро в месяц.
Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) сказала Delfi, что для клиентов независимых поставщиков актуален тариф за передачу электричества (в него входит тариф Litgrid, составляющая услуг на закупку и распределение ESO), важна и стоимость услуги, отвечающей общественному интересу (УООИ) и составляющая услуги распределения.
"Общая стоимость всех этих услуг в 2024 году растет, поэтому независимые поставщики информируют клиентов о том, что цена вырастет", – указала ГСРЭ.