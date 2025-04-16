2025.04.16 09:09

Поставщики теплоэнергии: подорожание в этом отопительном сезоне обусловлено возвратом тарифа НДС

 
Elta
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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Несмотря на тот факт, что в холодное время года потребление теплоэнергии жителями Литвы сократилось на 6%, президент Литовской ассоциации поставщиков теплоэнергии (ЛАПТ) Валдас Лукошявичюс утверждает, что, по сравнению с предыдущими годами, жители за отопление платили больше.

„Конечно, температура на улице является основным фактором, определяющим потребление теплоэнергии и затраты. Она была действительно благоприятной, и потребление теплоэнергии было в среднем примерно на 6% меньше, чем в предыдущем году, но в этом отопительном сезоне цена на теплоэнергию выросла в среднем примерно на 12%. Это означает, что счета за отопление все равно увеличились в среднем примерно на 6%“, — сказал президент ЛАПТ в эфире радиостанции LRT в среду.

По его словам, основным фактором, приведшим к росту цен, стало возвращение 9% НДС.

„Главным фактором, конечно, является возврат 9% налога на добавленную стоимость для бытовых потребителей, который отсутствовал в течение двух предыдущих отопительных сезонов. И это был основной фактор, определивший средний рост цены на теплоэнергию“, – сказал Лукошявичюс.

„Плюс так называемые 3% текущие повышения цен, которые связаны с общим влиянием инфляции, подорожанием всех услуг, заработной платы, наконец, топлива и т. д. Все услуги и товары, закупаемые теплоснабжающими компаниями, дорожают на этот так называемый размер инфляции. Это также влияет на конечную цену“, – добавил он.

Некоторые крупные города страны объявляют об окончании отопительного сезона на этой неделе.

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