Поставщики теплоэнергии: подорожание в этом отопительном сезоне обусловлено возвратом тарифа НДС

„Конечно, температура на улице является основным фактором, определяющим потребление теплоэнергии и затраты. Она была действительно благоприятной, и потребление теплоэнергии было в среднем примерно на 6% меньше, чем в предыдущем году, но в этом отопительном сезоне цена на теплоэнергию выросла в среднем примерно на 12%. Это означает, что счета за отопление все равно увеличились в среднем примерно на 6%“, — сказал президент ЛАПТ в эфире радиостанции LRT в среду.