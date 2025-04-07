2025.04.07 12:54

Поставщики сообщают Maxima о повышении цен: подорожает говядина, кондитерские изделия и бытовая химия

 
ru.DELFI.lt
Kaune duris atvėrė jau 25-a „Maxima“ parduotuvė
Kaune duris atvėrė jau 25-a „Maxima“ parduotuvė
ФОТО: Bendrovės archyvas

Торговая сеть Maxima сообщает, что в марте 34 поставщика попросили поднять цены. Больше всего таких заявок поступило от поставщиков говядины и изделий из нее, поставщиков селедки и изделий из нее, а также продукции, содержащей яйца – печенья, кондитерских изделий, майонеза. Кроме того, цены хотят поднять поставщики бытовой химии и гигиенических товаров.

„Мы решили регулярно делиться информацией о том, в какой группе товаров поставщики просят пересмотреть соглашения и цены на поставки в силу объективных причин.

После первых месяцев года, когда с такими заявками выступили 100 поставщиков, ситуация стала налаживаться, в марте мы получили 34 сообщения о подорожании“, – сказал представитель сети Марюс Тилмантас.

По его словам, большая часть поставщиков уже пересчитала повышение зарплаты и дизельного топлива, поэтому цены „устаканиваются“.

„Maximetras“ – tiekėjų skaičius, kurie siekia didinti ar mažinti tiekimo kainas bei produktų kategorijos, kuriose siekiama pokyčių

В марте больше всего сообщений повышении цен поступило от производителей говядины и изделий из нее. Свежая говядина должна подорожать на 30% (такова заявка поставщиков).

По словам Тилмантаса, цены на говядину растут во всей Европе. Причина тому - заболевания крупного рогатого скота и перераспределение импорта и экспорта на глобальном рынке.

В марте поступила информация и о повышении цен на рыбу и изделия из нее. Причина - квоты коммерческой ловли, конкуренция, что привело к повышению цен для производителей.

„Если в первые месяцы года дорожала треска, скумбрия и лосось, то в марте растут цены на селедку - как соленую, так и маринованную, она подорожает на 12%. Кроме того, подорожали и кальмары на 40%“, – сказал Тилмантас.

В начале года птичий грипп нанес серьезный удар по ценам на яйца. В марте речь шла о повышении цен на 25%.

„Из-за подорожания яиц дорожают кондитерские изделия, шакотисы, печенье, цены вырастут на 10-25%“, – сказал Тилмантас.

Дорожает также бытовая химия и гигиенические товары. Некоторая продукция будет на 20% дороже. Причин несколько, в их числе - новые требования ЕС к использованию пластика, что вызывает рост расходов производителей.

„Европейские производители столкнулись с сокращением предложения пальмового масла, которое используют для производства разных чистящих средств, моющих средств и мыла, поэтому растут цены, – пояснил Тилмантас.

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