2025.03.07 13:59

Поставщики по-прежнему информируют Maxima о росте цен: о снижении никто не сообщал

 
что подорожает
ru.DELFI.lt
Maxima
Maxima
ФОТО: Bendrovės archyvas

В феврале сеть Maxima получила сообщения о повышении цен от 51 поставщика. О снижении цен никто не информировал.

„Начало этого года отличается тем, что поставщики информируют о повышении цен. В январе такую информацию предоставили 49 поставщиков, а в феврале – 51.

Мы решили публично делиться этой информацией“, – сказал представитель Maxima Марюс Тилмантас.

Инициированные в феврале переговоры показали, что стабилизируется ситуация в сфере молочных продуктов, зато с вызовами столкнулись поставщики птицы и рыбы. Производители сладостей и кофе все еще сталкиваются с напряжением из-за высоких цен на сырье.

Появилась новая тенденция – стали корректировать цены поставщики бытовой химии.

В январе больше всего информации о повышении цен Maxima получила от поставщиков молочных товаров – в феврале в этой категории наметилась стабильность.

По словам Тилмантаса, несколько поставщиков информировали о повышении цен на пармезан.

„В феврале уже не было сообщений о повышении цен на молочную продукцию первой необходимости. Кроме того, несколько недель на бирже сырье для производства сливочного масла стоит на 30% меньше. Пока цены на молочные товары стабилизировались“, – сказал представитель Maxima.

Mėsos produktai

В феврале больше всего информации о подорожании товаров поступило от поставщиков птицы и изделий из нее. Причина – случаи птичьего гриппа в Литве и Польше.

„Подорожание птицы составит 7-30%. Мы постоянно поддерживаем связь с поставщиками и сейчас можем гарантировать, что все звенья цепи действуют, на прилавках нет нехватки мяса птицы и яиц.

Правда, птичий грипп повлиял также на цены на яйца, они могут быть на 25% дороже. В недалеком будущем подорожание яиц приведет к повышению цен на кондитерские и кулинарные изделия“, – сказал Тилмантас.

Подорожает также рыба и изделия из нее. Причина - ограничение квот и уменьшение предложений рыбы и морепродуктов. В среднем подорожание в январе составило 15%, а в феврале еще 12%.

По-прежнему ждут высокие цены на шоколад и кофе.

„В феврале поставщики сообщили о повышении цен на кофе на 23%, а на шоколад и изделия из него – на 28%“, – сказал Тилмантас.

По его словам, из-за повышения цен на молочку в январе, свои цены пересматривают производители мороженого, кондитерских изделий.

Konditerija

В феврале Maximа получила также информацию о повышении цен на консервы из овощей и фруктов, подорожают и маслины. Причина подорожания - плохой урожай оливок.

Тилмантас также информировал о повышении цен поставщиками бытовой химии – в феврале цены выросли в среднем на 7%.

Эта тенденция связана с тем, что производители приспосабливаются к новым требованиям ЕС, в числе которых - введение новых перерабатываемых упаковок.

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