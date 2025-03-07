Поставщики по-прежнему информируют Maxima о росте цен: о снижении никто не сообщал

„Начало этого года отличается тем, что поставщики информируют о повышении цен. В январе такую информацию предоставили 49 поставщиков, а в феврале – 51.
Мы решили публично делиться этой информацией“, – сказал представитель Maxima Марюс Тилмантас.
Инициированные в феврале переговоры показали, что стабилизируется ситуация в сфере молочных продуктов, зато с вызовами столкнулись поставщики птицы и рыбы. Производители сладостей и кофе все еще сталкиваются с напряжением из-за высоких цен на сырье.
Появилась новая тенденция – стали корректировать цены поставщики бытовой химии.
В январе больше всего информации о повышении цен Maxima получила от поставщиков молочных товаров – в феврале в этой категории наметилась стабильность.
По словам Тилмантаса, несколько поставщиков информировали о повышении цен на пармезан.
„В феврале уже не было сообщений о повышении цен на молочную продукцию первой необходимости. Кроме того, несколько недель на бирже сырье для производства сливочного масла стоит на 30% меньше. Пока цены на молочные товары стабилизировались“, – сказал представитель Maxima.
В феврале больше всего информации о подорожании товаров поступило от поставщиков птицы и изделий из нее. Причина – случаи птичьего гриппа в Литве и Польше.
„Подорожание птицы составит 7-30%. Мы постоянно поддерживаем связь с поставщиками и сейчас можем гарантировать, что все звенья цепи действуют, на прилавках нет нехватки мяса птицы и яиц.
Правда, птичий грипп повлиял также на цены на яйца, они могут быть на 25% дороже. В недалеком будущем подорожание яиц приведет к повышению цен на кондитерские и кулинарные изделия“, – сказал Тилмантас.
Подорожает также рыба и изделия из нее. Причина - ограничение квот и уменьшение предложений рыбы и морепродуктов. В среднем подорожание в январе составило 15%, а в феврале еще 12%.
По-прежнему ждут высокие цены на шоколад и кофе.
„В феврале поставщики сообщили о повышении цен на кофе на 23%, а на шоколад и изделия из него – на 28%“, – сказал Тилмантас.
По его словам, из-за повышения цен на молочку в январе, свои цены пересматривают производители мороженого, кондитерских изделий.
В феврале Maximа получила также информацию о повышении цен на консервы из овощей и фруктов, подорожают и маслины. Причина подорожания - плохой урожай оливок.
Тилмантас также информировал о повышении цен поставщиками бытовой химии – в феврале цены выросли в среднем на 7%.
Эта тенденция связана с тем, что производители приспосабливаются к новым требованиям ЕС, в числе которых - введение новых перерабатываемых упаковок.