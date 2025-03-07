Поставщики по-прежнему информируют Maxima о росте цен: о снижении никто не сообщал

В январе больше всего информации о повышении цен Maxima получила от поставщиков молочных товаров – в феврале в этой категории наметилась стабильность.

Инициированные в феврале переговоры показали, что стабилизируется ситуация в сфере молочных продуктов, зато с вызовами столкнулись поставщики птицы и рыбы. Производители сладостей и кофе все еще сталкиваются с напряжением из-за высоких цен на сырье.

„Начало этого года отличается тем, что поставщики информируют о повышении цен. В январе такую информацию предоставили 49 поставщиков, а в феврале – 51.

По словам Тилмантаса, несколько поставщиков информировали о повышении цен на пармезан.

„В феврале уже не было сообщений о повышении цен на молочную продукцию первой необходимости. Кроме того, несколько недель на бирже сырье для производства сливочного масла стоит на 30% меньше. Пока цены на молочные товары стабилизировались“, – сказал представитель Maxima.

В феврале больше всего информации о подорожании товаров поступило от поставщиков птицы и изделий из нее. Причина – случаи птичьего гриппа в Литве и Польше.

„Подорожание птицы составит 7-30%. Мы постоянно поддерживаем связь с поставщиками и сейчас можем гарантировать, что все звенья цепи действуют, на прилавках нет нехватки мяса птицы и яиц.