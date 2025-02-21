Поставщики массово информируют о повышении цен: Дундулис назвал, что подорожает

Торговая сеть Maxima недавно сообщила, что в январе 49 поставщиков информировали о повышении цен.
Утверждалось, что причин несколько - колебание цен на сырье и ситуация с птичьим гриппом в Литве.
Экономисты убеждены, что удивляться нечему, ведь с Нового года подняли акциз на топливо, минимальную зарплату, дороже стали и энергоресурсы.
Говорилось о повышении цен на молочные товары, кофе, шоколад, свежую говядину и птицу.
По данным Maxima, говядина и птица подорожают на 9%, индюшатина – на 6%, а молочные продукты на 5-12%, шоколад на 17%, кофе – на 22%.
Сейчас поставщики рыбы сообщают о росте цен на рыбу и изделия из нее как минимум на 15%.
Глава группы Norfa Дайнюс Дундулис сказал Delfi, что сообщений о подорожании поступает немало.
„Сообщения есть. Все зависит от того, о какой группе товаров идет речь. <...> Есть группы, в которых подорожание будет больше“, – сказал он.
Он сказал, что это будут молочные продукты, хлебобулочные изделия, рыба, кофе. По его словам, кофе еще не подорожал на столько, чтобы цена остановилась.
„В мае кофе может быть в два раза дороже. Если сравнивать цену с ценой в январе 2024 года, то в мае этого цена будет на 100% выше, если ситуация не изменится“, – сказал он.
„Немного подорожают молочные товары, у нас лично хлеб пока дорожать не будет. Рыба - зависит от вида. На мясо, могу сказать, у многих будут акции, иначе обстоят дела с курятиной. Она подорожает на несколько процентов. Пока цены никто не поменял, но через несколько недель они вырастут.
В прошлом году было хорошо, было равновесие. Часть товаров дорожала, часть становилась дешевле“, – сказал он.
Пресс-секретарь Iki Гинтаре Китове заметила, что их поставщики тоже сообщают о подорожании.
„Каждый год и каждый урожай отличается своими неизвестными: цены на сырье в последнее время нестабильные – одни цены стабилизируются, другие, такие как какао, кофе, подсолнечное масло, могут дорожать.
Именно поставщики шоколада, изделий из какао, связанных с ними продуктов, информируют об изменении цен, то же самое с поставщиками кофе. Тут перемены на рынке сырья рекордные“, – сказала она.
Пресс-секретарь Rimi Эгле Красаускене тоже сказала, что цены вырастут из-за роста цен на сырье и повышения минимальной зарплаты.
Представители Lidl Lietuva также сказали, что ведут переговоры с поставщиками. Представитель компании Илона Чюжене не отрицала, что сложившаяся ситуация сказалась на ценах.