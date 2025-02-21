Поставщики массово информируют о повышении цен: Дундулис назвал, что подорожает

Сейчас поставщики рыбы сообщают о росте цен на рыбу и изделия из нее как минимум на 15%.

По данным Maxima, говядина и птица подорожают на 9%, индюшатина – на 6%, а молочные продукты на 5-12%, шоколад на 17%, кофе – на 22%.

Экономисты убеждены, что удивляться нечему, ведь с Нового года подняли акциз на топливо, минимальную зарплату, дороже стали и энергоресурсы.

Утверждалось, что причин несколько - колебание цен на сырье и ситуация с птичьим гриппом в Литве.

„Сообщения есть. Все зависит от того, о какой группе товаров идет речь. <...> Есть группы, в которых подорожание будет больше“, – сказал он.

Он сказал, что это будут молочные продукты, хлебобулочные изделия, рыба, кофе. По его словам, кофе еще не подорожал на столько, чтобы цена остановилась.

„В мае кофе может быть в два раза дороже. Если сравнивать цену с ценой в январе 2024 года, то в мае этого цена будет на 100% выше, если ситуация не изменится“, – сказал он.