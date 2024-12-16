2024.12.16 17:00

Поставщики электроэнергии обязаны вернуть потребителям 8,3 млн евро

 
ru.DELFI.lt
Elektros tiekėjų iliustracinė nuotrauka
Elektros tiekėjų iliustracinė nuotrauka
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) обязал троих основных независимых поставщиков электроэнергии вернуть бытовым потребителям и микропредприятиям 8,3 млн евро, которые были удержаны в качестве платежа за решение о смене поставщика или в качестве неуйстойки за расторжение договоров.

„Совет сегодня принял решения по делу всех поставщиков электроэнергии – ЗАО Ignitis, (...) Elektrum Lietuva и (...) Enefit – о возврате 8,3 млн евро бытовым потребителям, малым и микропредприятиям, (...) к которым в различных формах применялся платеж за расторжение договора“, – заявил журналистам в понедельник председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс.

2,3 млн евро должны вернуть бытовым потребителям, не бытовым – 6 млн евро. Из этой суммы Ignitis должен вернуть бытовым потребителям почти 700 тыс. евро, Enefit – почти 1,6 млн евро, а Elektrum Lietuva — 36,2 тыс. евро.

Что качается не бытовых потребителей, то Ignitis к ним не применял никаких платежей, поэтому он ничего не должен им вернуть, между тем, Enefit должен вернуть микропредприятиям 3,6 млн евро, а Elektrum — 2,4 млн евро.

По словам Р. Поцюса, часть так называемых резервационных и других платежей применялась к договорам, заключенным с 15 июля 2021 года по 31 июля 2023 года, а также после решения клиентов о смене поставщика.

„По мнению совета, независимые поставщики электроэнергии не имели такого права (применять платежи)“, – подчеркнул он.

По данным ГСРЭ, Ignitis расторг почти 58 тыс. договоров с бытовыми потребителями, Enefit — 22,2 тыс., Elektrum — почти 9 тыс. договоров. Среди этих компаний, по данным совета, часть удержанных платежей вернули Ignitis и Elektrum, а Enefit активно работает в этом направлении.

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