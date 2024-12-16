Поставщики электроэнергии обязаны вернуть потребителям 8,3 млн евро

„Совет сегодня принял решения по делу всех поставщиков электроэнергии – ЗАО Ignitis, (...) Elektrum Lietuva и (...) Enefit – о возврате 8,3 млн евро бытовым потребителям, малым и микропредприятиям, (...) к которым в различных формах применялся платеж за расторжение договора“, – заявил журналистам в понедельник председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс.

2,3 млн евро должны вернуть бытовым потребителям, не бытовым – 6 млн евро. Из этой суммы Ignitis должен вернуть бытовым потребителям почти 700 тыс. евро, Enefit – почти 1,6 млн евро, а Elektrum Lietuva — 36,2 тыс. евро.