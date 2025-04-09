2025.04.09 16:37

Посредством морского электрокабеля планируется соединить Литву, Латвию и Германию

 
Elta
ru.DELFI.lt
“Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus
“Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Операторы систем передачи электроэнергии Литвы, Латвии и ГерманииLitgrid, Augstsprieguma tīkls и 50Hertz — согласовали концепцию проекта прокладки гибридной энергосмычки большой мощности по дну Балтийского моря, сообщило Министерство энергетики.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, его латвийский и немецкий коллеги Каспарс Мелнис и Фолькер Ошманн представили проект в среду на международной конференции Европейской ассоциации ветроэнергетики в Дании.

В качестве первого шага было решено провести социально-экономическую оценку проекта и включить его в планы развития европейской электросети — операторы электропередачи намерены подать совместную заявку в мае.

Таким образом, энергосмычка будет включена в десятилетний план развития сети (TYNDP) Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

„Литва рассматривает эту морскую энергосмычку как один из важнейших проектов, который расширит интеграцию наших рынков и будет способствовать развитию возобновляемых источников энергии, поэтому мы уделим все необходимое внимание этому проекту и его подготовительной работе“, — сказал Ж. Вайчюнас в сообщении.

По словам министра, этот план позволит новому проекту морской энергосмычки занять место на карте Европы как конкретному инфраструктурному энергетическому проекту.

Утверждается, что новая энергосмычка повысит надежность электроснабжения в Литве, Латвии и Германии, а также откроет новые возможности для стран Балтии по развитию проектов в области возобновляемой энергетики на море и на суше.

Согласно проекту, протяженность этой энергосмычки составит 600 км, а мощность — 2 гигаватта (ГВт). Между тем, точка энергосмычки в странах Балтии могла бы расположиться на границе Литвы или Латвии, но точное место будет определено после тщательных технических исследований.

По данным министерства, предварительные сроки реализации проекта – к 2035–2037 годам.

Данная энергосмычка является одним из приоритетов правительственной программы.

На сегодняшний день у Литвы есть морская энергосмычка со Швецией, Nordbalt, а у Эстонии есть две энергосмычки с Финляндией – Estlink 1 и Estlink 2.

Литву и Польшу по суше соединяет энергосмычка LitPol Link, обеспечившая плавную синхронизацию с Западом, а к 2030 году планируется установить энергосмычку Harmony Link мощностью 700 мегаватт (МВт).

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