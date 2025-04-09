Посредством морского электрокабеля планируется соединить Литву, Латвию и Германию

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас , его латвийский и немецкий коллеги Каспарс Мелнис и Фолькер Ошманн представили проект в среду на международной конференции Европейской ассоциации ветроэнергетики в Дании.

В качестве первого шага было решено провести социально-экономическую оценку проекта и включить его в планы развития европейской электросети — операторы электропередачи намерены подать совместную заявку в мае.

„Литва рассматривает эту морскую энергосмычку как один из важнейших проектов, который расширит интеграцию наших рынков и будет способствовать развитию возобновляемых источников энергии, поэтому мы уделим все необходимое внимание этому проекту и его подготовительной работе“, — сказал Ж. Вайчюнас в сообщении.