Посредством морского электрокабеля планируется соединить Литву, Латвию и Германию

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, его латвийский и немецкий коллеги Каспарс Мелнис и Фолькер Ошманн представили проект в среду на международной конференции Европейской ассоциации ветроэнергетики в Дании.
В качестве первого шага было решено провести социально-экономическую оценку проекта и включить его в планы развития европейской электросети — операторы электропередачи намерены подать совместную заявку в мае.
Таким образом, энергосмычка будет включена в десятилетний план развития сети (TYNDP) Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.
„Литва рассматривает эту морскую энергосмычку как один из важнейших проектов, который расширит интеграцию наших рынков и будет способствовать развитию возобновляемых источников энергии, поэтому мы уделим все необходимое внимание этому проекту и его подготовительной работе“, — сказал Ж. Вайчюнас в сообщении.
По словам министра, этот план позволит новому проекту морской энергосмычки занять место на карте Европы как конкретному инфраструктурному энергетическому проекту.
Утверждается, что новая энергосмычка повысит надежность электроснабжения в Литве, Латвии и Германии, а также откроет новые возможности для стран Балтии по развитию проектов в области возобновляемой энергетики на море и на суше.
Согласно проекту, протяженность этой энергосмычки составит 600 км, а мощность — 2 гигаватта (ГВт). Между тем, точка энергосмычки в странах Балтии могла бы расположиться на границе Литвы или Латвии, но точное место будет определено после тщательных технических исследований.
По данным министерства, предварительные сроки реализации проекта – к 2035–2037 годам.
Данная энергосмычка является одним из приоритетов правительственной программы.
На сегодняшний день у Литвы есть морская энергосмычка со Швецией, Nordbalt, а у Эстонии есть две энергосмычки с Финляндией – Estlink 1 и Estlink 2.
Литву и Польшу по суше соединяет энергосмычка LitPol Link, обеспечившая плавную синхронизацию с Западом, а к 2030 году планируется установить энергосмычку Harmony Link мощностью 700 мегаватт (МВт).