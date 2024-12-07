После жалобы клиентки Luminor снял ограничение на кредиты для людей старше 75 лет

„Различные возрастные ограничения довольно распространены, и к нам поступает много жалоб от жителей по этому поводу. Возрастная дискриминация наблюдается в финансах и страховании, на рынке труда, в розничной торговле, причем изменения происходят медленно и непоследовательно. Поэтому я рада, что после получения нашего обращения банк оперативно отреагировал и объявил, что отменяет максимальный возрастной предел для выдачи кредитов“, - говорит Йолита Милювене, исполняющая обязанности контролера по равным возможностям.