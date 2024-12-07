После жалобы клиентки Luminor снял ограничение на кредиты для людей старше 75 лет

„Различные возрастные ограничения довольно распространены, и к нам поступает много жалоб от жителей по этому поводу. Возрастная дискриминация наблюдается в финансах и страховании, на рынке труда, в розничной торговле, причем изменения происходят медленно и непоследовательно. Поэтому я рада, что после получения нашего обращения банк оперативно отреагировал и объявил, что отменяет максимальный возрастной предел для выдачи кредитов“, - говорит Йолита Милювене, исполняющая обязанности контролера по равным возможностям.
По ее словам, банк меняет внутренние правила кредитования, они будут предусматривать, что заявки на финансирование во всех случаях оцениваются только на основе объективно значимых факторов.
Контролер надеется, что этот шаг банка Luminor может стать хорошим примером для других учреждений страны и напомнить, что пожилой возраст не должен быть основной причиной для отказа в предоставлении услуги. „Мы всегда рекомендуем принимать решения, оценивая набор критериев, говорим ли мы об ответственном заимствовании, индивидуальном страховом риске или других факторах“, – отмечает Я. Милювене.
Служба омбудсмена по равным возможностям провела расследование возможной дискриминации после жалобы клиентки Luminor, в которой она сообщила, что не получила продления кредита по платежной карте. Женщина пояснила, что является давним клиентом банка и имеет стабильный доход, а услуга ей не была оказана из-за внутренних правил банка, согласно которым кредит не выдается лицам старше 75 лет.
В ходе расследования Служба контролера по равным возможностям установила, что такое положение кредитной организации является дискриминационным. Банк Luminor признал свою ошибку, а также предложил клиентке заново определить свою платежеспособность с учетом других критериев.
Дискриминация по возрасту является одной из наиболее частых причин, по которой жители обращаются к омбудсмену по равным возможностям. В 2023 году рассмотрено 50 жалоб по возрастному признаку, поступил 351 запрос от жителей. В этом году уже расследовано 33 жалобы, поступило более 300 запросов по различным каналам.