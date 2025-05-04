После вступивших в силу перемен – новая плата в кафе: кофе может подорожать на 10 центов

„За нарушение порядка компаниям грозят штрафы от 1000 до 5000 евро, физическим лицам – от 30 до 200 евро“, – отметила Бумблауските-Кяулейкене.

По ее мнению, более жесткие требования послужат распространению тары, которая приносит меньше вреда окружающей среде, это уменьшит количество пластика.

„Правда, на пляжах и во время массовых мероприятий будут действовать исключения. В таких случаях за тару придется платить залог. Запрет не распространяется и на ту тару, в которой продукты уже поступили в место торговли“, – напомнила адвокат Ellex Valiunas Симона Бумблауските-Кяулейкене.

Delfi сообщал, что эти изменения приняты в рамках законов ЕС, касающихся курса „зеленой политики“.

„Сеть кафе Vero Cafe с 1 мая 2025 г. продает упаковки по 0,10 евро.

Эта плата не зависит от размера тары и типа напитка. Мы хотим подчеркнуть, что плата введена для покрытия расходов на тару“, – сказали Delfi представители кафе.

Клиентам, которые приносят свою тару, сеть будет делать скидку в размере 0,20 евро. Напоминают, что такая возможность была и прежде.

Сеть Caif Cafe также ввела дополнительную плату в размере 0,10 евро.

Напоминают, что и до сих пор сеть делала скидки тем, кто приносил свою тару.

Глава компании Šviežia kava, которой принадлежит сеть кафе Huracan Coffee, Витаутас Кратулис сказал Delfi: