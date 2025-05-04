После вступивших в силу перемен – новая плата в кафе: кофе может подорожать на 10 центов

Delfi сообщал, что эти изменения приняты в рамках законов ЕС, касающихся курса „зеленой политики“.
„Правда, на пляжах и во время массовых мероприятий будут действовать исключения. В таких случаях за тару придется платить залог. Запрет не распространяется и на ту тару, в которой продукты уже поступили в место торговли“, – напомнила адвокат Ellex Valiunas Симона Бумблауските-Кяулейкене.
По ее мнению, более жесткие требования послужат распространению тары, которая приносит меньше вреда окружающей среде, это уменьшит количество пластика.
Департамент охраны окружающей среды проведет проверки в заведениях общепита.
„За нарушение порядка компаниям грозят штрафы от 1000 до 5000 евро, физическим лицам – от 30 до 200 евро“, – отметила Бумблауските-Кяулейкене.
„Сеть кафе Vero Cafe с 1 мая 2025 г. продает упаковки по 0,10 евро.
Эта плата не зависит от размера тары и типа напитка. Мы хотим подчеркнуть, что плата введена для покрытия расходов на тару“, – сказали Delfi представители кафе.
Клиентам, которые приносят свою тару, сеть будет делать скидку в размере 0,20 евро. Напоминают, что такая возможность была и прежде.
Сеть Caif Cafe также ввела дополнительную плату в размере 0,10 евро.
Напоминают, что и до сих пор сеть делала скидки тем, кто приносил свою тару.
Глава компании Šviežia kava, которой принадлежит сеть кафе Huracan Coffee, Витаутас Кратулис сказал Delfi:
„Мы будем взимать плату в размере 0,03 евро. Символический жест, чтобы клиент не забывал о своем выборе“.
По его словам, сама сеть платит за тару 0,07–0,15 евро за шт, в зависимости от ее размера и качества.
Кратулис сказал, что принесенная клиентами тара - вызов для кафе.
„Принесенная клиентами тара - вызов:
гигиена (иногда тара бывает грязной, из автомобиля, коляски, рюкзака…), мыть ее в посудомоечной машине нельзя да и некогда;
технологическая рецептура (формы и размеры тары непредсказуемы) – поэтому сложно сохранить стандарт качества, а он для нас важен“, – заметил глава сети.
Delfi уже писал о новом порядке в сети Hesburger, где за каждую упаковку берут 0,05 евро или залог в размере 2 евро за многоразовую тару.