2025.05.04 07:00

После вступивших в силу перемен – новая плата в кафе: кофе может подорожать на 10 центов

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
Lauko kavinė
Lauko kavinė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

С 1 мая 2025 года в Литве действует новый порядок – заведениям общепита запрещено бесплатно раздавать одноразовые пластиковые упаковки. Часть кафе поделились с Delfi информацией о том, какой будет плата за упаковки (от 0,03 до 0,10 евро).

Delfi сообщал, что эти изменения приняты в рамках законов ЕС, касающихся курса „зеленой политики“.

„Правда, на пляжах и во время массовых мероприятий будут действовать исключения. В таких случаях за тару придется платить залог. Запрет не распространяется и на ту тару, в которой продукты уже поступили в место торговли“, – напомнила адвокат Ellex Valiunas Симона Бумблауските-Кяулейкене.

По ее мнению, более жесткие требования послужат распространению тары, которая приносит меньше вреда окружающей среде, это уменьшит количество пластика.

Департамент охраны окружающей среды проведет проверки в заведениях общепита.

„За нарушение порядка компаниям грозят штрафы от 1000 до 5000 евро, физическим лицам – от 30 до 200 евро“, – отметила Бумблауските-Кяулейкене.

„Сеть кафе Vero Cafe с 1 мая 2025 г. продает упаковки по 0,10 евро.

Эта плата не зависит от размера тары и типа напитка. Мы хотим подчеркнуть, что плата введена для покрытия расходов на тару“, – сказали Delfi представители кафе.

Клиентам, которые приносят свою тару, сеть будет делать скидку в размере 0,20 евро. Напоминают, что такая возможность была и прежде.

Сеть Caif Cafe также ввела дополнительную плату в размере 0,10 евро.

Напоминают, что и до сих пор сеть делала скидки тем, кто приносил свою тару.

Глава компании Šviežia kava, которой принадлежит сеть кафе Huracan Coffee, Витаутас Кратулис сказал Delfi:

„Мы будем взимать плату в размере 0,03 евро. Символический жест, чтобы клиент не забывал о своем выборе“.

По его словам, сама сеть платит за тару 0,07–0,15 евро за шт, в зависимости от ее размера и качества.

Vilniaus oro uoste atidaryta kavinė „Huracan Coffee“

Кратулис сказал, что принесенная клиентами тара - вызов для кафе.

„Принесенная клиентами тара - вызов:

  • гигиена (иногда тара бывает грязной, из автомобиля, коляски, рюкзака…), мыть ее в посудомоечной машине нельзя да и некогда;

  • технологическая рецептура (формы и размеры тары непредсказуемы) – поэтому сложно сохранить стандарт качества, а он для нас важен“, – заметил глава сети.

Delfi уже писал о новом порядке в сети Hesburger, где за каждую упаковку берут 0,05 евро или залог в размере 2 евро за многоразовую тару.

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