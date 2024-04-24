После скандала в Вильнюсе предприниматель перебрался в Клайпеду: пропали около 3 миллионов евро

Фамилия этого предпринимателя известна не в одном городе. Первый скандальный проект был в Вильнюсе. Глава компании Pilaitės terasos Аудрюс Закарас обещал прекрасное жилье по привлекательной цене. Люди перевели авансы, но остались ни с чем.
Пока покупатели выясняли, куда делись квартиры, выяснилось, что Pilaitės terasos - это не одна компания, а путаница из нескольких, рядом еще фигурировала Domus Estate.
В 2021 году люди стали искать правду, но натолкнулись на стену, пока суд да дело, появилась еще одна компания – Urban1, главы компании разбежались, а обманутые жители стали искать правду через суд.
Garda group в январе 2023 года сообщила, что перенимает долги и обязательства Pilaitės terasоs и вернет людям аванс.
И тут же оказался еще один сюрприз: в том же сообщении сказано, что компания в Клайпеде недавно возобновила проект строительства 52-квартирного проекта Memelio loftai, который переняли у прежнего застройщика.
Только в сообщении умолчали о том, что глава "прежнего застройщика" и компании Šviesos loftai, продавшей несуществующие квартиры, тот же Закарас.
"Он учреждает компании, которые покрывают друг друга. Создается якобы крепкая в финансовом плане компания, ее содержат другие компании, потом появляется еще несколько, и так деньги идут со счета на счет, создается сеть из нескольких компаний, они становятся акционерами друг друга. Тогда Закарас одну из компаний доводит до банкротства и страхуется – самые большие кредиторы - компании того же человека, а у отдельных пострадавших бывает меньше прав на возмещение ущерба. Теоретически все нормально, долги в первую очередь должно получить государство, потом – крупные кредиторы. Ну, еще свою часть берет администратор банкротства. Правда, тут тоже возникают недоразумения, ведь не все администраторы банкротства представляют все материалы, по которым видно, что налицо преднамеренное доведение до банкротства", – рассказал Кястутис, который хотел приобрести жилья в Клайпеде.
Он обратился в суд, поскольку афера налицо, но никто не обращает на это внимание, говорят, что все зависит от личных отношений между покупателем и продавцом. А собрать все пострадавших и подать коллективное заявление непросто.
Пострадавший мужчина сказал, что он не проверил, у кого покупал недвижимость, поскольку живет за границей, в Литву приезжает лишь изредка. Знакомые знали, что он ищет жилье в Клайпеде, вот и дали ссылку на Šviesos loftai, проект казался привлекательным.
Сейчас также привлекательно выглядит и проект Memelio loftai. Только цены не указаны, все квартиры свободны. Так новые покупатели могут купить жилье, которое уже один раз было продано под другим названием.
"Сначала говорили, что цена хорошая, во т у нас есть покупатели, стоят в очереди. Было определенное давление, цена на самом деле была привлекательной. Соблазнились, разбили цену на части. Сначала я с другим человеком общался, не с Закарасом. Похоже, тот человек понял, что никто ничего строить не собирается. Он год проработал и пропал", – рассказал Кястутис.
Когда он стал интересоваться проектом, выяснил, кто такой Закарас. Поскольку сам Кястутис работает в сфере строительства за границей, встретился с Закарасом, предложил ему проект.
"Он мне спокойно все объяснил, – и о доходах, и о долгах. Даже открыто сказал, что часть компаний должны обанкротиться, так лучше в финансовом плане. О том, что в проекте Šviesos loftаi нет никаких коммуникаций он даже не упомянул. Очень уверенный в себе, смелый, настоящий продавец", – рассказал Кястутис о своих впечатлениях.
Закарас рассказал ему, сколько людей сделали взносы за квартиры в проекте Šviesos loftаi до начала судебного процесса, компания получила 279 000 евро.
Кястутис нашел администратора банкротства Pilaitės terasоs, которая готовила документы в суд, но в ее документах таких данных не было.
"Я встречался с администратором банкротства Pilaitės terasоs, благодаря ей банкротство Šviesos loftai признали преднамеренным. Потом это решение упразднили, потому что не хватило данных – она не представила суду все необходимые документы. Это только факты. Компании, которые давали loftai в долг, принадлежали Закарасу. Так он стал крупнейшим кредитором и мог менять направление дела. Большинство кредиторов решает вопрос ликвидации компании. Физические лица в общей массе кредиторов составляют до 30%", – сказал Кястутис.
Из-за запутанности ситуации немало людей отказалось от участия в судах и не пытаются вернуть утраченные взносы. А ведь, по словам Кястутиса, некоторые из них даже продали жилье, чтобы внести деньги в проект.
Кястутис, приехав в Клайпеду, посетил объект, было видно, что никто даже не начинал ничего в нем делать.
Кястутис выяснил, что в темных делах Закараса участвуют и его родственники - отец, мать и еще несколько человек.
Он заметил, что ему не удается собрать группу пострадавших, а ведь это облегчило бы борьбу в судах.
"Сам Закаса спокоен. Когда мы встретились, он сказал: "Собаки лают, караван идет". Создается впечатление, что он хорошо подкован в юридических вопросах, – сказал Кястутис. – Когда я попросил его вернуть деньги, он как ни в чем не бывало предложил мне еще раз купить ту же квартиру – прислал письмо, в котором сказано, что у Šviesos loftai нет имущества, а вот Garda group предлагает заключить предварительный договор о купле-продажи, "подписав который, вы приобретете лофт в проекте Memelio loftai". Это те же постройки, в которых должны были быть Šviesos loftai".
Подрядчиком проекта Šviesos loftai является ЗАО Smulkūs statybos darbai – адрес у компании такой же, как и у других компаний Закараса, и директор - Закарас.
Один из пострадавших смирился с потерей денег, сказав, что его жалоба заинтересовала только муниципалитет, но не прокуроров.
Однако столичной прокуратуре Закарас знаком – в Вильнюсско окружном суде есть несколько дел о банкротстве, которые привлекли внимание прокуроров. Расследование начато по 209 ст. – преступное банкротство.
Ситуацию с Pilatės terasos IV расследуют и сотрудники СРФП.
По последним данным, Закарас является главой или акционером 35-ти компаний. Половина из них или обанкротились или находятся на стадии банкроства.
По последним данным, компании Закараса должны людям около 3 млн. евро.