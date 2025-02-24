После синхронизации начали демонтировать первые линии с Калининградом

„Сегодня 15-й день как мы синхронизированы с сетями континентальной Европы. Символически, что именно сейчас начали демонтировать линию с Калининградом“, – сказал журналистам в деревне Стаугайчай министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Компания Litgrid ранее сообщала, что после демонтажа опор на линии Круонисская ГЭС-Советск, остальную часть будут использовать для соединения Круонисской ГЭС с Битенской подстанцией трансформаторов.
С Беларусью отключили и демонтируют 12 межсистемных линий, из них 5 – 330 кВ и 7 – 110 кВ.
С Россией отключат и демонтируют три линии 330 кВ и три 110 кВ.
Всего демонтируют больше 182 км линий, 544 опоры. Длина кабелей составит больше 231 км.
Все работы планируют завершить в течение 1,5 лет, до второго полугодия 2026 г.
Демонтированная инфраструктура, например, изоляторы, передадут Украине, а старые опоры и провода утилизируют.
„Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину –по сути немалая часть инфраструктуры, которая в хорошем состоянии, будет использована и передана в Украину, чтобы там могли восстанавливать электросети“, – отметил министр.
По словам гендиректора Litgrid Рокаса Масюлиса, работы по демонтажу линий и сносу опор обойдутся в 1 млн. евро.
По словам Вайчюнаса, после того как разберут ненужные линии, освободится около 900 га земли, ею смогут пользоваться фермеры.
„Земля была сервитутная, т.е. там были защитные зоны, землю не могли обрабатывать“, – сказал он.
Для демонтажа каждой линии объявляют конкурсы. На участке Круонисская ГЭС-Советск линию демонтирует компания Connecto Lietuva.
Напомним, что страны Балтии 9 февраля отсоединились от кольца БРЭЛЛ и синхронизировали свои сети с континентальной Европой.
Страны Балтии и Россия подписали меморандум, согласно которому, после синхронизации провода будут обрезаны.
Электроэнергию у России Литва не покупает с 2022 года, а у Беларуси - с 2020 года.