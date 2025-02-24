2025.02.24 13:24

После синхронизации начали демонтировать первые линии с Калининградом

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Больше двух недель назад Литва и другие страны Балтии подключились к западным сетям. В Вилкавишкском районе 24 февраля начали демонтировать первую из трех линий электропередач, соединявших Литву с Калининградом. Часть действующей инфраструктуры отправят в Украину.

„Сегодня 15-й день как мы синхронизированы с сетями континентальной Европы. Символически, что именно сейчас начали демонтировать линию с Калининградом“, – сказал журналистам в деревне Стаугайчай министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Компания Litgrid ранее сообщала, что после демонтажа опор на линии Круонисская ГЭС-Советск, остальную часть будут использовать для соединения Круонисской ГЭС с Битенской подстанцией трансформаторов.

С Беларусью отключили и демонтируют 12 межсистемных линий, из них 5 – 330 кВ и 7 – 110 кВ.

С Россией отключат и демонтируют три линии 330 кВ и три 110 кВ.

Всего демонтируют больше 182 км линий, 544 опоры. Длина кабелей составит больше 231 км.

Все работы планируют завершить в течение 1,5 лет, до второго полугодия 2026 г.

Демонтированная инфраструктура, например, изоляторы, передадут Украине, а старые опоры и провода утилизируют.

„Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину –по сути немалая часть инфраструктуры, которая в хорошем состоянии, будет использована и передана в Украину, чтобы там могли восстанавливать электросети“, – отметил министр.

По словам гендиректора Litgrid Рокаса Масюлиса, работы по демонтажу линий и сносу опор обойдутся в 1 млн. евро.

По словам Вайчюнаса, после того как разберут ненужные линии, освободится около 900 га земли, ею смогут пользоваться фермеры.

„Земля была сервитутная, т.е. там были защитные зоны, землю не могли обрабатывать“, – сказал он.

Для демонтажа каждой линии объявляют конкурсы. На участке Круонисская ГЭС-Советск линию демонтирует компания Connecto Lietuva.

Напомним, что страны Балтии 9 февраля отсоединились от кольца БРЭЛЛ и синхронизировали свои сети с континентальной Европой.

Страны Балтии и Россия подписали меморандум, согласно которому, после синхронизации провода будут обрезаны.

Электроэнергию у России Литва не покупает с 2022 года, а у Беларуси - с 2020 года.

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