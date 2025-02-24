После синхронизации начали демонтировать первые линии с Калининградом

„Сегодня 15-й день как мы синхронизированы с сетями континентальной Европы. Символически, что именно сейчас начали демонтировать линию с Калининградом“, – сказал журналистам в деревне Стаугайчай министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Компания Litgrid ранее сообщала, что после демонтажа опор на линии Круонисская ГЭС-Советск, остальную часть будут использовать для соединения Круонисской ГЭС с Битенской подстанцией трансформаторов.

С Беларусью отключили и демонтируют 12 межсистемных линий, из них 5 – 330 кВ и 7 – 110 кВ.

С Россией отключат и демонтируют три линии 330 кВ и три 110 кВ.

Всего демонтируют больше 182 км линий, 544 опоры. Длина кабелей составит больше 231 км.