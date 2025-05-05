После расследования о дискриминации в магазине Maximа появился лифт

Расследование было начато в 2023 году. Тогда в Службу контролера равных возможностей сообщили, что в магазине Maxima, который находится в Науининкай, на второй этаж можно попасть только по лестнице. Специалисты побывали в магазине и подтвердили, что люди с проблемами опорно-двигательного аппарата на втотой этаж магазина попасть не могут.

Представители сети Maximа тогда указали, что в магазине есть лифт, но служба выяснила, что покупатели не могут им пользоваться – он грузовой и находится в подсобном помещении.