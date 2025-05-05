После расследования о дискриминации в магазине Maximа появился лифт

Расследование было начато в 2023 году. Тогда в Службу контролера равных возможностей сообщили, что в магазине Maxima, который находится в Науининкай, на второй этаж можно попасть только по лестнице. Специалисты побывали в магазине и подтвердили, что люди с проблемами опорно-двигательного аппарата на втотой этаж магазина попасть не могут.
Представители сети Maximа тогда указали, что в магазине есть лифт, но служба выяснила, что покупатели не могут им пользоваться – он грузовой и находится в подсобном помещении.
Торговцы также указали, что людям, которые сами не могут подняться на второй этаж, товары могут принести работники магазина. Однако выяснилось, что информация о такой услуге публично нигде не указана, кроме того, служба отметила, что это не равноценный способ шоппинга.
Контролер Службы равных возможностей Бируте Сабатаускайте констатировала, что в магазине не был обеспечен доступ услуг и рекомендовала гарантировать достойные условия для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.
„Недавно нам сообщили, что в магазине провели реконструкцию, у людей с проблемами опорно-двигательного аппарата появилась возможность попасть на второй этаж. Лифтом без ограничений могут пользоваться все покупатели. Понятно, что такие услуги нужны для всех покупателей, не только для инвалидов и пожилых людей, но и для родителей с малолетними детьми, людей, получивших травмы и т.д.“, – сказала Сабатаускайте.
Она выразила надежду на то, что и другие поставщики услуг будут работать над тем, чтобы помещения, в которых они работают, были доступны для всех групп общества, как этого требует закон.
В прошлом году служба получила больше всего жалоб в связи с возможной дискриминацией инвалидов – их было 60 из 350.