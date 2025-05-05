2025.05.05 13:05

После расследования о дискриминации в магазине Maximа появился лифт

 
ru.DELFI.lt
Maxima
Maxima
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

После того как контролер Службы равных возможностей установила факт дискриминации и рекомендовала улучшить доступ услуг для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, в Вильнюсе, в магазине Maximа на ул. Шалткальвю был оборудован лифт, пишет портал madeinvilnius.lt.

Расследование было начато в 2023 году. Тогда в Службу контролера равных возможностей сообщили, что в магазине Maxima, который находится в Науининкай, на второй этаж можно попасть только по лестнице. Специалисты побывали в магазине и подтвердили, что люди с проблемами опорно-двигательного аппарата на втотой этаж магазина попасть не могут.

Представители сети Maximа тогда указали, что в магазине есть лифт, но служба выяснила, что покупатели не могут им пользоваться – он грузовой и находится в подсобном помещении.

Lifte

Торговцы также указали, что людям, которые сами не могут подняться на второй этаж, товары могут принести работники магазина. Однако выяснилось, что информация о такой услуге публично нигде не указана, кроме того, служба отметила, что это не равноценный способ шоппинга.

Контролер Службы равных возможностей Бируте Сабатаускайте констатировала, что в магазине не был обеспечен доступ услуг и рекомендовала гарантировать достойные условия для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

„Недавно нам сообщили, что в магазине провели реконструкцию, у людей с проблемами опорно-двигательного аппарата появилась возможность попасть на второй этаж. Лифтом без ограничений могут пользоваться все покупатели. Понятно, что такие услуги нужны для всех покупателей, не только для инвалидов и пожилых людей, но и для родителей с малолетними детьми, людей, получивших травмы и т.д.“, – сказала Сабатаускайте.

Она выразила надежду на то, что и другие поставщики услуг будут работать над тем, чтобы помещения, в которых они работают, были доступны для всех групп общества, как этого требует закон.

В прошлом году служба получила больше всего жалоб в связи с возможной дискриминацией инвалидов – их было 60 из 350.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии