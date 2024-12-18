После первого января на заправках литовских водителей ждет неприятный сюрприз

„С 1 января реальность изменится. Литр дизельного топлива с НДС подорожает на 16 центов, бензина на 6-8 центов. Мы уже не говорим о базовой цене на нефтепродукты. Появляются составляющие новых директив, повышение акцизов. Нам больно не из-за налогов, а из-за соседей. Польша уже сообщила, что не будет менять налоговую политику. Пока цены на горючее у нас похожие, но если мы их поднимем, а они -нет, мы утратим конкурентоспособность“, – сказал гендиректор сети Viada Линас-Витаутас Карлавичюс и заметил, что точка перелома, когда компании решают, где заливать горючее - это 2 цента за литр.