После Пасхи литовцев в Польше удивили цены после повышения НДС

Журналист портала ездил в Польшу и перед Пасхой. После праздников начался ремонт на дороге из Лаздияй в сторону Арадников, поэтому действует ограничение скорости.
В польских обменниках за 1 евро дают 4,21 злотых. Еще более неблагоприятный курс действует, если расплачиваться в Польше дебетовой картой банка Luminor – курс – 4,18349.
На двери магазина Biedronka в Польше курс получше – 4,2934, почти равен установленному Европейским центробанком (4,29380). Но он действует только при оплате товаров наличными, сдачу кассир дает в злотых.
Горючее на въезде в Сейны не дешевле, чем в Литве (литр бензина E95 марки 6,55 злотых (1,54 евро), дизельное топливо 6,87 злотых (1,62 евро). В Вейсеяй бензин стоил 1,48 евро за литр.
На стоянке около Biedronka в Сейнах машин с литовскими номерами было немного.
В магазине была женщина из Литвы, которая заинтересовалась саженцами плодово-ягодных кустарников. Кустики крыжовника и смородины стоили 17,99 злотых (4,23 евро).
Не подорожали кайзеровские булочки - они стоят 0,33 злотых (0,08 евро). Упаковка говяжьего тартата (200 г) стоила 7,99 злотых (1,88 евро).
Свиной ошеек стоил 14,99 злотых (3,53 евро) за килограмм, журналисту показалось, что в Литве он видел его и по более низкой цене.
Зато свежий цыпленок стоит 6,99 злотых (1,64 евро) за кг, а 500 г смешанного фарша (говядина и свинина) стоит 7,99 злотых (1,88 евро).
В молочном отделе литовцев больше всего привлек сыр Gouda по 18,99 злотых (4,47 евро) за кг. Йогурт с печеными яблоками и корицей стоил 2,69 злотых (0,63 евро) за 400 г.
Литр молока 2% жирности в Biedronka стоил 2,99 злотых (0,70 евро), самое дешевое сливочное масло – 5,99 злотых (1,41 евро) за 200 г.
Литр польского подсолнечного масла стоил 7,99 злотых (1,88 евро). 10 яиц стоят 8,47 злотых (1,99 евро), если брать две упаковки, то вторая будет на 50% дешевле.
Больше всего скидок и акций было в алкогольном отделе. Скидки были для тех, кто покупает 2-3 бутылки водки или ящик пива. Без скидок самая дешевая водка стоила 23,99 злотых (5,64 евро) за 0,5 л. Жестяная банка пива известного европейского бренда - 3,99 злотых (0,94 евро), польского – 2,99 злотых (0,70 евро).
Туалетная бумага Queen bialy (8 рулонов) стоила 4,99 злотых (1,17 евро).
Мнение встреченных журналистом литовцев о ценах в Польше разделилось.
"Дорого, все очень дорого. Я брал только пиво, пока я не бросил курить, но вместо традиционного табака курю нагреваемый, в Žabkа я купил мятные табачные изделия, которые в Литве запрещены в прошлом году.
Мясо дорогое, колбаса мне польская не нравится, но я еще останавливаюсь в Vynotekа на границе, где есть изделия Krekenavа только по польской цене", – сказал Андрюс из Алитуса.
Сандра из Лаздийского района сказала: "Все дешево, надо приезжать почаще. У нас только по телевидению рекламируют низкие цены, а в магазин пойдешь - все подорожало. Мясо, молочка, бытовая химия – в Польше все дешевле, только надо считать, выбирать не международные бренды, а товары местных производителей".