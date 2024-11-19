2024.11.19 16:39

После обновления открыт магазин Maxima в Жирмунай, покупателей ждут скидки

 
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Maxima
Maxima
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В Вильнюсе, по адресу ул. Тускулену, 66, был обновлен магазин сети Maxima - Maxima ХХ. Приехавших за покупками покупателей ждут приятные перемены и скидки, пишет портал madeinvilnius.lt.

В здании действует не только магазин Maxima, но и аптека сети Eurovaistinė.

В ходе обновления немало времени уделили обновлению интерьера магазина, систем холодильников и освещения. Был расширен ассортимент свежих товаров, молочных товаров и выпечки.

В магазине Maximа оборудовано 15 касс самообслуживания нового поколения. Действует и 6 обычных касс. Покупателей обслуживают и на вопросы готовы ответить 67 работников магазина.

Первые клиенты магазина Maxima смогут купить с 50% скидкой товары, внесенные в издание, посвященное открытию магазина.

В первую неделю покупатели, которые пользуются дисконтной картой Ačiū, участвуют в лотерее и могут выиграть скидку в размере 100 евро (будет выбрано 100 счастливчиков). Особые предложения ждут и клиентов аптеки Eurovaistinė – первые 200 клиентов получат подарки.

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