После обновления открыт магазин Maxima в Жирмунай, покупателей ждут скидки

В здании действует не только магазин Maxima, но и аптека сети Eurovaistinė.

В ходе обновления немало времени уделили обновлению интерьера магазина, систем холодильников и освещения. Был расширен ассортимент свежих товаров, молочных товаров и выпечки.

В магазине Maximа оборудовано 15 касс самообслуживания нового поколения. Действует и 6 обычных касс. Покупателей обслуживают и на вопросы готовы ответить 67 работников магазина.

Первые клиенты магазина Maxima смогут купить с 50% скидкой товары, внесенные в издание, посвященное открытию магазина.