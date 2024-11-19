После обновления открыт магазин Maxima в Жирмунай, покупателей ждут скидки

В здании действует не только магазин Maxima, но и аптека сети Eurovaistinė.
В ходе обновления немало времени уделили обновлению интерьера магазина, систем холодильников и освещения. Был расширен ассортимент свежих товаров, молочных товаров и выпечки.
В магазине Maximа оборудовано 15 касс самообслуживания нового поколения. Действует и 6 обычных касс. Покупателей обслуживают и на вопросы готовы ответить 67 работников магазина.
Первые клиенты магазина Maxima смогут купить с 50% скидкой товары, внесенные в издание, посвященное открытию магазина.
В первую неделю покупатели, которые пользуются дисконтной картой Ačiū, участвуют в лотерее и могут выиграть скидку в размере 100 евро (будет выбрано 100 счастливчиков). Особые предложения ждут и клиентов аптеки Eurovaistinė – первые 200 клиентов получат подарки.