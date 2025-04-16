После нелегального спиливания дуба остановились планы строительства

За спиленный дуб компания заплатила 150 000 евро в апреле 2024 года. Однако на этом месте никакие работы не проводят, а муниципалитет до сих пор не получил от застройщика обновленные проектные документы.

„Разрешение на строительство на ул. Цейкиню, 2 не выдано и не выдавалось. В последний раз застройщик обращался в 2022 году, чтобы согласовать проект, но муниципалитет его не утвердил“, – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Полученные 150 000 евро муниципалитет использовал на проекты, связанные с озеленением города.