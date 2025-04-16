2025.04.16 10:45

После нелегального спиливания дуба остановились планы строительства

 
ru.DELFI.lt
Rinktinės g. pjaustomas ąžuolas
Rinktinės g. pjaustomas ąžuolas
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

В 2023 году в Вильнюсе произошел скандал – ЗАО Rinktinės NT нелегально спилило столетний дуб. Похоже, компания после этого отказалось от строительных планов. Новые проектные предложения компания не представляет уже три года, пишет портал madeinvilnius.lt.

За спиленный дуб компания заплатила 150 000 евро в апреле 2024 года. Однако на этом месте никакие работы не проводят, а муниципалитет до сих пор не получил от застройщика обновленные проектные документы.

„Разрешение на строительство на ул. Цейкиню, 2 не выдано и не выдавалось. В последний раз застройщик обращался в 2022 году, чтобы согласовать проект, но муниципалитет его не утвердил“, – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Полученные 150 000 евро муниципалитет использовал на проекты, связанные с озеленением города.

Напомним, что Вильнюсский муниципалитет в июле 2023 года обратился в суд с требованием возместить ущерб в размере 141 000 евро за нелегально спиленный дуб. После уплаты компенсации дело было закрыто.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии