После многочисленных жалоб клиентов был заблокирован доступ к интернет-магазину

ГСЗПП на своем сайте сообщает, что с 9 мая 2024 года до принятия решения о блокировании сайта было получено больше 150 жалоб на компанию B projektai и ее интернет-магазин www.zuza.lt, между потребителями и компанией возникли споры, связанные с нарушениями, за которые компании назначались денежные штрафы.