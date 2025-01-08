После многочисленных жалоб клиентов был заблокирован доступ к интернет-магазину

ГСЗПП на своем сайте сообщает, что с 9 мая 2024 года до принятия решения о блокировании сайта было получено больше 150 жалоб на компанию B projektai и ее интернет-магазин www.zuza.lt, между потребителями и компанией возникли споры, связанные с нарушениями, за которые компании назначались денежные штрафы.
„Несмотря на то, что по решению ГСЗПП компанию неоднократно наказывали за нарушение прав потребителей - компания не присылала товары или ограничивала возможность отзыва заказа, компания продолжала нарушать закон.
Поскольку нарушения со стороны B projektai не прекращались, ГСЗПП попросила в суде разрешение на блокирование доступа к интернет-магазину www.zuza.lt“, – сказано в пресс-релизе.