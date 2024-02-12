После хакерской атаки слиты данные 20 000 клиентов Ignitis ON: призывают сменить пароль

 
ELTA
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Ignitis nuotr.
Ignitis nuotr.

После хакерской атаки в воскресенье компания Ignitis сообщает, что произошла утечка данных примерно 20 тыс. клиентов Ignitis ON.

По сообщению компании, среди утекших данных есть имена клиентов, адреса электронной почты, список жетонов аутентификации потребителей (RFID), номерные знаки некоторых электромобилей.

"Информация, связанная с платежами – данные банковских счетов, данные платежных карт и другие высококонфиденциальные данные, такие как персональные коды – в системе не накапливались и их утечка не произошла", - утверждает Ignitis и указывает, что данные клиентов других сервисов компании в безопасности.

Компания рекомендует клиентам Ignitis ON сменить пароль для входа в приложение.
"Мы приносим извинения нашим клиентам за утечку данных. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее связаться с пострадавшими клиентами, извиниться перед ними и выяснить все обстоятельства сложившейся ситуации. Хотя пароли не были раскрыты и к ним не было доступа, мы все равно просим клиентов сменить пароль для входа. В настоящее время мы выясняем последствия утечки информации о жетонах RFID и в ближайшее время проинформируем клиентов, если возникнет необходимость изменить их заменить", - прокомментировал глава Департамента электромобильности Ignitis Эймантас Балта.

Ignitis также проинформировала об инциденте Национальный центр кибербезопасности, Национальный центр кризисного управления.

В воскресенье днем ​​сообщалось, что некоторые пользователи Ignitis ON, которым управляет Ignitis, были отключены от этого приложения и поэтому не смогли зарядить электромобиль. По данным компании, данные пользователей не были отчуждены, они просто не смогли воспользоваться услугой зарядки.

Через пару часов было объявлено, что деятельность компании восстановлена.

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