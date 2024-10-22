После громких заявлений об инфраструктуре для электромобилей – разочарование: часть заправок – без проводов, другие не работают

Водители электромобилей говорят, что сталкиваются с серьезными вызовами. Они надеялись, что сеть заправок будет расти, качество услуг улучшаться, но нынешняя ситуация разочаровывает.
„Наша компания находится в Старом городе, рядом три заправки Ignitis ON, на ул. Руднинку, около рынка и на ул. Вокечу.
Мы решили купить две машины, подписать договор с Ignitis.
Мотивы были такие: парковка для электромобилей в Вильнюсе бесплатная, вскоре введут плату за въезд, поэтому число электромобилей вырастет, как и число мест для заправки“, – писал в социальной сети пользователь Саулюс.
По его словам, через два года ситуация стала хуже, чем была.
„На ул. Руднинку заправка уже давно не работает, на вопрос, когда она будет работать, отвечают: „Не знаем“.
Мощность заправки на ул. Вокечу 200 кВт, но на деле заправляет на 70 кВт. <...> Остается только заправка у рынка, но там лотерея, постоянно стоят машины компании Spark.
Обе машины коллеги заправляют дома, мы компенсируем им расходы на электричество. Ignitis ON мы уже не рассматриваем как стабильного поставщика услуги. Пока количество заправок нас удовлетворяет, но Ignitis ON плохо относится к своей инфраструктуре“, – сказал Саулюс.
В социальных сетях таких историй масса.
Каунасец Андрюс рассказал, что в городе есть заправки на стоянках со шлагбаумом.
„Оставил я машину на ночь, прихожу в 7 ч., а шлагбаум опущен. <...>“, – такая история с ним приключилась в городе.
Миколас из Вильнюса сказал Delfi, что отношение государства к таким заправкам ему непонятно. В микрорайоне Жверинас уже два месяца не меняют провод на заправке.
„Показывает, что заправка действует, а провода нет“, – сказал он.
Пресс-секретарь Ignitis Лаура Беганскене сказала, что сейчас компания управляет 700 заправок, почти 500 из них - места быстрой зарядки.
По ее словам, компания быстро устраняет неполадки, однако с весны участились случаи краж проводов.
„Всего зафиксировано 14 случаев. Команда Ignitis ON о них знает, правоохрана информирована, ведутся расследования. Несколько подозреваемых задержаны с поличным, их ждет уголовная ответственность.
Мы сами боремся, устанавливаем камеры и т.д.“, – сказала собеседница.
По ее словам, эти преступления тормозят расширение сети, поскольку замена проводов отнимает от одной до нескольких недель.
Министерство транспорта и сообщения не сказало, видит ли проблемы с заправками электромобилей, но заверило, что на расширение выделяют большие деньги. В начале года представитель министерства Айсте Гасюнене сказала Delfi, что до 2030 года в Литве планируют оборудовать 60 000 мест для зарядки электромобилей, 6000 из них - публичные.
Сейчас их около 1800.
Выделены 72,5 млн. евро на 5540 заправок (300 для автобусов и грузовиков) до середины 2026 г.
Пока утверждены 72 заявки – 448 заправок за 5 379 305,66 евро.