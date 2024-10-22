После громких заявлений об инфраструктуре для электромобилей – разочарование: часть заправок – без проводов, другие не работают

Жители Литвы, которые ездят на электромобилях, говорят, что нет такой инфраструктуры, которую обещали. Казалось бы в городе есть заправки, но они не всегда работают, а в некоторых заправках обрезаны провода. О проблемах говорит и компания Ignitis, отвечающая за 700 заправок. Министерство транспорта и сообщения рассказало, сколько денег было выделено на создание инфраструктуры.