После декларации доходов Паулюс остался должен Налоговой инспекции 2500 евро

"Мне показало, что я должен заплатить ГНИ 2500 евро подоходного налога вместо 0", – сказал Delfi Паулюс.
"Причина - Revolut представляет все поступления на счет, как доходы. И такое не только у меня, но и у жены, и у других.
Скажем, я получаю на счет Revolut зарплату, работодатель в конце года отчитывается перед ГНИ, а Revolut удваивает эти доходы", – сказал мужчина.
По его словам, его жена получает зарплату на счет в другом банке, а потом часть зарплаты переводит на счет Revolut. Эти переведенные ею деньги банк расценивает как доходы.
Revolut объяснил Delfi, что причина в том, что Паулюс держал деньги не на текущем счете, а „ в гибких денежных фондах“.
"Гибкие денежные фонды (Flexible cash funds) - это инвестиционная услуга. При переводе денег на такой счет клиенты через Revolut Securities Europe покупают единицы рыночных фондов и каждый день „зарабатывают“ проценты. Также при обналичивании средств „гибких денежных фондов“, они продают эти единицы.
На протяжении всей процедуры заказа услуги мы информируем клиента о том, что он выбирает инвестиционную услугу", – сказано в комментарии.
Представители Revolut объяснили, что такие данные они передают ГНИ.
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Представитель ГНИ Инга Гедминене заверила, что у них нет данных о том, что данные Revolut неверные.
"Средства, которые житель переводит с одного счета на другой, не являются доходами, с них не надо платит подоходный налог. Так же как и зарплата не считается доходами, с которых надо платить налоги.
ГНИ в справке отражает данные так, как их передает финансовое учреждение.
ГНИ не получала информации о том, что Revolut неверно указал данные за 2024 г.", – сказала Гедминене.
Она рекомендует жителям все вопросы решать с Revolut.
"Отмечаем, что в прошлом году уже были ситуации, когда клиенты финансовых ведомств неправильно поняли, как работают инвестиционные продукты", – заметила Гедминене.