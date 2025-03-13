После декларации доходов Паулюс остался должен Налоговой инспекции 2500 евро

"Мне показало, что я должен заплатить ГНИ 2500 евро подоходного налога вместо 0", – сказал Delfi Паулюс.

"Причина - Revolut представляет все поступления на счет, как доходы. И такое не только у меня, но и у жены, и у других.

Скажем, я получаю на счет Revolut зарплату, работодатель в конце года отчитывается перед ГНИ, а Revolut удваивает эти доходы", – сказал мужчина.

По его словам, его жена получает зарплату на счет в другом банке, а потом часть зарплаты переводит на счет Revolut. Эти переведенные ею деньги банк расценивает как доходы.

Revolut объяснил Delfi, что причина в том, что Паулюс держал деньги не на текущем счете, а „ в гибких денежных фондах“.