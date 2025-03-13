2025.03.13 07:00

После декларации доходов Паулюс остался должен Налоговой инспекции 2500 евро

 
Лукреция Гедрайтите
ru.DELFI.lt
Pajamų deklaravimas
Pajamų deklaravimas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Читатель портала Паулюс начал заполнять декларацию в системе EDS Государственной налоговой инспекции (ГНИ) и столкнулся с необычной ситуацией – все поступления на счет в банке Revolut были засчитаны как доходы. Финансовое учреждение объяснило причину.

"Мне показало, что я должен заплатить ГНИ 2500 евро подоходного налога вместо 0", – сказал Delfi Паулюс.

"Причина - Revolut представляет все поступления на счет, как доходы. И такое не только у меня, но и у жены, и у других.

Скажем, я получаю на счет Revolut зарплату, работодатель в конце года отчитывается перед ГНИ, а Revolut удваивает эти доходы", – сказал мужчина.

По его словам, его жена получает зарплату на счет в другом банке, а потом часть зарплаты переводит на счет Revolut. Эти переведенные ею деньги банк расценивает как доходы.

Revolut

Revolut объяснил Delfi, что причина в том, что Паулюс держал деньги не на текущем счете, а „ в гибких денежных фондах“.

"Гибкие денежные фонды (Flexible cash funds) - это инвестиционная услуга. При переводе денег на такой счет клиенты через Revolut Securities Europe покупают единицы рыночных фондов и каждый день „зарабатывают“ проценты. Также при обналичивании средств „гибких денежных фондов“, они продают эти единицы.

На протяжении всей процедуры заказа услуги мы информируем клиента о том, что он выбирает инвестиционную услугу", – сказано в комментарии.

Представители Revolut объяснили, что такие данные они передают ГНИ.

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Revolut

Представитель ГНИ Инга Гедминене заверила, что у них нет данных о том, что данные Revolut неверные.

"Средства, которые житель переводит с одного счета на другой, не являются доходами, с них не надо платит подоходный налог. Так же как и зарплата не считается доходами, с которых надо платить налоги.

ГНИ в справке отражает данные так, как их передает финансовое учреждение.

ГНИ не получала информации о том, что Revolut неверно указал данные за 2024 г.", – сказала Гедминене.

Она рекомендует жителям все вопросы решать с Revolut.

"Отмечаем, что в прошлом году уже были ситуации, когда клиенты финансовых ведомств неправильно поняли, как работают инвестиционные продукты", – заметила Гедминене.

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