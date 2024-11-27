После авиакатастрофы – оценка места, в котором находится Вильнюсский аэропорт

Естественно, что если один аэропорт в поле, где рядом нет домов, а другой – ближе к городу, то угрозы разные, аспекты другие“, – сказал Каупялис.

Локация Вильнюсского аэропорта не плохая и не хорошая. Естественно, что если самолет не долетит до ВПП, жилые дома в опасности, но сертифицированные аэропорты отвечают требованиям, там есть безопасные зоны, установлена допустимая высота домов и т.д.

„Нет единого стандарта, где в европейских городах должны быть аэропорты. Города растут, а если аэропорт основан давно, он оказывается в центре города. В мире есть разные варианты.

Эксперт в сфере авиации Видас Каупялис сказал, что он лично никаких проблем не видит, но согласился, что часть рисков изменилась бы, если бы аэропорт находился в другом месте.

„Есть такие аэропорты, которые вообще находятся в центре города. Например, Лондон-Сити. Конечно, пилоту туда летать нелегко, есть ограничения шума, но там тоже есть жилые дома.

Бывший пилот Кястутис Загряцкас сказал Delfi, что в локации Вильнюсского аэропорта нет ничего исключительного.

Но тогда надо сказать, что все летите в Ригу, тогда в Литве вообще ничего не случится. Это не вариант“, – сказал он.

„Думаю, это не вопрос локации. Конечно, можно смотреть сквозь призму сокращения числа полетов. <...>

На вопрос, стоит ли грузовые перевозки направить в другие аэропорты, эксперт сказал, что тут важен вопрос обслуживания самолетов, потоков.

По его словам, если возникнет вопрос, надо ли в Литве строить новый аэропорт подальше от жилой зоны, то дискуссия будет касаться не вопроса безопасности. Это должно быть политическое решение.

Вильнюсский аэропорт даже не в центре. Да, он недалеко, но это не тоже самое. Как пилот я никаких рисков не вижу“, – сказал он.

По его словам, если самолет будет технически неисправен, он может упасть и с 10 000 м, но из-за того, что на днях случилось в Вильнюсе, искать другое место и строить новый аэропорт не стоит.

„Вероятность падения очень мала, а платить миллиарды, чтобы строить новый аэропорт, мне кажется, не имеет смысла“, – сказал Загряцкас.

Перевод грузовых рейсов в Каунас, по его словам - не выход, поскольку там есть свои риски.

Если решат строить аэропорт между Вильнюсом и Каунасом, то это ситуацию с безопасностью не изменит, хотя некоторые страны такое практикует.