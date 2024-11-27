После авиакатастрофы – оценка места, в котором находится Вильнюсский аэропорт

Эксперт в сфере авиации Видас Каупялис сказал, что он лично никаких проблем не видит, но согласился, что часть рисков изменилась бы, если бы аэропорт находился в другом месте.
„Нет единого стандарта, где в европейских городах должны быть аэропорты. Города растут, а если аэропорт основан давно, он оказывается в центре города. В мире есть разные варианты.
Локация Вильнюсского аэропорта не плохая и не хорошая. Естественно, что если самолет не долетит до ВПП, жилые дома в опасности, но сертифицированные аэропорты отвечают требованиям, там есть безопасные зоны, установлена допустимая высота домов и т.д.
Естественно, что если один аэропорт в поле, где рядом нет домов, а другой – ближе к городу, то угрозы разные, аспекты другие“, – сказал Каупялис.
По его словам, если возникнет вопрос, надо ли в Литве строить новый аэропорт подальше от жилой зоны, то дискуссия будет касаться не вопроса безопасности. Это должно быть политическое решение.
На вопрос, стоит ли грузовые перевозки направить в другие аэропорты, эксперт сказал, что тут важен вопрос обслуживания самолетов, потоков.
„Думаю, это не вопрос локации. Конечно, можно смотреть сквозь призму сокращения числа полетов. <...>
Но тогда надо сказать, что все летите в Ригу, тогда в Литве вообще ничего не случится. Это не вариант“, – сказал он.
Бывший пилот Кястутис Загряцкас сказал Delfi, что в локации Вильнюсского аэропорта нет ничего исключительного.
„Есть такие аэропорты, которые вообще находятся в центре города. Например, Лондон-Сити. Конечно, пилоту туда летать нелегко, есть ограничения шума, но там тоже есть жилые дома.
Вильнюсский аэропорт даже не в центре. Да, он недалеко, но это не тоже самое. Как пилот я никаких рисков не вижу“, – сказал он.
По его словам, если самолет будет технически неисправен, он может упасть и с 10 000 м, но из-за того, что на днях случилось в Вильнюсе, искать другое место и строить новый аэропорт не стоит.
„Вероятность падения очень мала, а платить миллиарды, чтобы строить новый аэропорт, мне кажется, не имеет смысла“, – сказал Загряцкас.
Перевод грузовых рейсов в Каунас, по его словам - не выход, поскольку там есть свои риски.
Если решат строить аэропорт между Вильнюсом и Каунасом, то это ситуацию с безопасностью не изменит, хотя некоторые страны такое практикует.
„Польша сейчас будет строить новый аэропорт подальше от центра, как сделал Стамбул“, – сказал он.
Свою позицию представил и аэропорт.
По словам пресс-секретаря аэропортов Тадаса Василяускаса, аэропорты рядом с крупными городами в Европе - явление обыденное.
„Бывают и в центре города, как Лондон-Сити. А если говорить о соседних странах, то, скажем, Рига, Варшава, Таллин – те города, основные аэропорты которых находятся рядом с центром, расстояние от центра до аэропорта от 4 до 10 км“, – сказал он.
Он прибавил, что компания не считает локацию фактором риска.
Delfi напоминает, что 25 ноября рано утром в Вильнюсе, недалеко от Вильнюсского аэропорта, упал и разбил грузовой самолет компании DHL. Погиб один пилот. Трое других членов экипажа пострадали.