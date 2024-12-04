Посетители клайпедского рождественского городка рады: торговцы цены не подняли

В день зажжения огней на елке в рождественском городке было много посетителей. В понедельник люди пришли и удивились - на Театральной площади продают горячее вино.
„Много лет его не было. Приятно, что снова разрешили его продажу“, – сказала женщина, которая с мужем на двоих купила один стакан этого напитка. Детям они купили вафли.
„Цены не растут – вафли все еще по 4 евро, сладости от 50 центов до 5 евро. Самый дорогой напиток – до 8 евро. Чаще всего покупают вафли и горячие легкие алкогольные напитки. Дети приводят родителей на запах вафель“, – рассказывают торговцы.
Леденцы со змеей, символом Нового года, стоят 2,50 евро, обычные петушки на палочке - 1 евро. Небольшие леденцы стоят по 50 центов. Кофе стоит от 2 до 3,50 евро (зависит от размера стаканчика). 2,50 евро стоит печенье с рождественскими мотивами, капучино и латте.
Цены на более крепкие горячие напитки зависят от размера емкости. Маленький стаканчик стоит 5 евро, большой – 8 евро. Небольшой стаканчик горячего вина стоит 4 евро, большой – 7 евро.
Сладости стоят от 5 евро: это печение, чуррос, торт „Наполеон“.
„Подарки мы покупаем в больших торговых центрах. Можно и в этих домиках вкусное печенье купить. Я видела мыло ручной работы. Но все же сюда больше стоит ради елки и луны приходить, хорошо провести время, если погода позволяет. Красиво, вкусно, больше ничего не нужно“, – сказала одна пара на вопрос, достаточно ли выбора в рождественском городке.
„Мы приносим свой термос чаем. Взяли чуррос, хотя не планировали. Наличные не нужны, это удобно, если вдруг чего-то захочется. Всего достаточно“, – сказала молодая семья.
„Неожиданно, есть вино и настойки. Может, поняли наконец-то, что мы не отличаемся от Вильнюса и Каунаса. Приятно удивили“, – улыбалась женщина, покупавшая чай.
Подарки в Клайпеде можно будет купить 15 декабря на Большой рождественской ярмарке, которая пройдет на арене, Švyturio. В этом году на ярмарку зарегистрировались около 250 торговцев.