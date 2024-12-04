Посетители клайпедского рождественского городка рады: торговцы цены не подняли

В день зажжения огней на елке в рождественском городке было много посетителей. В понедельник люди пришли и удивились - на Театральной площади продают горячее вино.

„Много лет его не было. Приятно, что снова разрешили его продажу“, – сказала женщина, которая с мужем на двоих купила один стакан этого напитка. Детям они купили вафли.

„Цены не растут – вафли все еще по 4 евро, сладости от 50 центов до 5 евро. Самый дорогой напиток – до 8 евро. Чаще всего покупают вафли и горячие легкие алкогольные напитки. Дети приводят родителей на запах вафель“, – рассказывают торговцы.