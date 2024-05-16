2024.05.16 09:43

Посетителей торгового центра IKEA в ближайшие выходные ждет много развлечений

 
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IKEA atidarė planavimo ir prekių užsakymo vietą Šiauliuose
IKEA atidarė planavimo ir prekių užsakymo vietą Šiauliuose
ФОТО: Įmonės nuotr.

В последний месяц весны важно не только подготовиться к лету, но и больше времени проводить с семьей. Совместный досуг – один из способов укрепления семейных связей. Близится День семьи, поэтому IKEA приглашает прийти и принять участие в развлечениях, которые понравятся и взрослым, и детям, пишет портал madeinvilnius.lt.

Ловцы снов

Для спокойного сна сделайте своими руками амулет "Ловец снов".
Когда? 18 мая, в 11 ч., 12 ч., 13 ч. (продолжительность – 45 минут).
Где? IKEA в Вильнюсе (в шведском ресторане).

Когда? 19 мая, в 11 ч., 12 ч., 13 ч. (продолжительность – 45 минут).
Где? IKEA в Вильнюсе, торговые места в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй.

Отметьте день семьи

19 мая в магазине IKEA в Вильнюсе вас ждут специальные развлечения: выступление фокусника, состязания по сбору мебели, мастер-классы от аниматоров. Праздничный музыкальный фон создаст диджей.

Когда? 19 мая, с 11 до 16 ч.
Где? магазин IKEA в Вильнюсе.

Открытки лошадки Dala

Лошадка Dala – традиционная фигурка лошадки, один из символов Швеции. Детей познакомят с этим персонажем в мастерской, где дети смогут нарисовать лошадку и сделать своими руками открытку.

Когда? 25–26 мая, в 11 ч., 12 ч., 13 ч. (продолжительность – 45 минут).
Где? в магазине IKEA в Вильнюсе (в шведском ресторане).

Количество мест ограничено. Регистрация и информация здесь.

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