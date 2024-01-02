Популярная в Литве инвестиция разочаровывает: нынешний заработок лишает желания инвестировать

Аналитик Арнольдас Антанавичюс сказал, что в последнее время на рынке заметно снизились продажи недвижимости. Однако это связано не с ростом цен на жилье (они стабильны уже почти год), а с ростом процентной ставки по кредитам.

"Основная проблема на рынке недвижимости сейчас - высокая процентная ставка по кредитам. Часть клиентов не может получить кредит или позволить себе купить жилье. Сейчас этому мешает ухудшение условий финансирования: даже если тебе дадут кредит, то банку надо платить 4% Euribor и маржу около 2%. Это около 6% от суммы кредитов, поэтому иногда арендовать жилье выходит дешевле, аренда жилья - это 4–5% от стоимости жилья в год. За аренду люди платят меньше, чем взнос по кредитам", – заметил специалист.

По словам аналитика, часть людей не спешит с покупкой жилья, поскольку надеется на снижение цен.

Он заметил, что основные покупатели на рынке сейчас - это люди, которые покупают жилье себе, несмотря на неблагоприятные обстоятельства.