Популярная в Литве инвестиция разочаровывает: нынешний заработок лишает желания инвестировать

Аналитик Арнольдас Антанавичюс сказал, что в последнее время на рынке заметно снизились продажи недвижимости. Однако это связано не с ростом цен на жилье (они стабильны уже почти год), а с ростом процентной ставки по кредитам.
"Основная проблема на рынке недвижимости сейчас - высокая процентная ставка по кредитам. Часть клиентов не может получить кредит или позволить себе купить жилье. Сейчас этому мешает ухудшение условий финансирования: даже если тебе дадут кредит, то банку надо платить 4% Euribor и маржу около 2%. Это около 6% от суммы кредитов, поэтому иногда арендовать жилье выходит дешевле, аренда жилья - это 4–5% от стоимости жилья в год. За аренду люди платят меньше, чем взнос по кредитам", – заметил специалист.
По словам аналитика, часть людей не спешит с покупкой жилья, поскольку надеется на снижение цен.
Он заметил, что основные покупатели на рынке сейчас - это люди, которые покупают жилье себе, несмотря на неблагоприятные обстоятельства.
"Некоторые, возможно, верят в снижение цен, но опросы показывают, что все же немало людей думают, что цены будут расти, и купить жилье будет сложнее. Может быть, поэтому часть людей сейчас все же покупает жилье", – сказал Антанавичюс.
Он заметил, что когда на рынке меньше покупателей, они могут диктовать свои условия продавцам, торговаться.
"Те, кто ждет более хороших времен, могут этого не дождаться", – прогнозирует
Антанавичюс сказал, что на рынке наблюдается замедление процессов, поскольку неактивны покупатели, перепродававшие жилье и покупавшие его в качестве инвестиции.
"Инвесторы направляют свои деньги туда, где это дает больше выгоды и где это делать легче. (...) Сейчас нет нет также перспективы повышения цен на аренду жилья", – заметил эксперт.
По его словам, те, кто уже инвестировал, свое поведение не меняют, но новые инвесторы пока не идут на рынок.
"Нет таких активных инвесторов, как раньше, поскольку математически такие покупки сейчас невыгодны. А те, кто уже инвестировал, их имущество работает, приносит доход", – обобщил Антанавичюс.