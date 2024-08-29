Попавшие на доску позора компании возмущены: все допускают ошибки, почему у нас идут путем наказания?

ГИТ недавно ввела новую превентивную меру борьбы с нечестными работодателями: появился публичный список компаний, нарушающих порядки и законы.
Бизнес, проштрафившийся хотя бы раз, попадает в этот список на 1-3 года. Список можно найти здесь.
„На сайте ГИТ будет содержаться информация обо всех нарушениях работодателей-юридических лиц, если их наказывала ГИТ. Информация о работодателях-физических лицах будет предана огласке только тогда, когда они серьезно нарушат порядок – если его наказывали за нелегальный труд, нарушение порядка учета рабочего времени и подсчета заработной платы“, – сказал представитель ГИТ Далюс Чепонас.
На доске позора есть данные 118 компаний. Как это оценивают руководители попавших в список компаний?
В списке есть и известные компании – например, Norfos mažmena.
Указано, что Norfos mažmena нарушила правила безопасности труда работников.
Владелец компании Дайнюс Дундулис считает, что в таком списке компании должны разделить на группы по допущенным нарушениям - ведь чем больше работников в компании, тем выше риск нарушения.
В его компании, по данным Rekvizitai.lt, сейчас работают 3466 человек.
„Что касается безопасности труда – мы нанимаем крупную компанию, которая следит за этим. Я не говорю, что у нас не было никаких нарушений, ноя я ни разу не видел человека, который не допустил бы какую-то ошибку.
У нас формируют мнение, что наше общество должно быть непогрешимым. Мне доводилось сталкиваться с государственными инспекциями на Западе, там они приходят на помощь, если компания сталкивается с проблемами. А не как у нас, где используют принцип кнута и публичного повешения“, – сказал Дундулис.
На замечание, что ГИТ пользуется практикой, которая уже есть в ЕС, Дундулис заметил, что в ЕС есть разные страны, а, к примеру, в Германии, Нидерландах госучреждения приходят на помощь.
В список попала и компания Lidl Lietuva – указано, что компания допустила ошибку в подсчете зарплаты и нарушила порядок ее выплаты. Пресс-секретарь компании Лина Скерсите сказала, что оценивает инициативу ГИТ положительно.
В число крупных компаний в списке позора есть и клайпедская логистическая компания Vlantana, в ней 2138 работников. Эта компания на вопросы Delfi пока не ответила.
В списке есть и небольшие компании. Одна из них – клининговое малое товарищество из Вильнюса Tavo švara. Причина – нелегальный труд, однако глава компании Лина Надзейкене сказала, что их вина лишь частичная.
„Мы упустили момент, когда у работника истек срок действия удостоверения личности, это послужило трактовкой, что человек работает нелегально. Но тут есть и вина Департамента миграции, речь идет о работнике-иностранце. Департамент затягивал процесс, женщина выиграла дело в суде“, – сказала Delfi Надзейкене.
По ее словам, речь идет о белоруске, которая проживает в Литве 25 лет.
„Государство из-за этого не пострадало, мы платили налоги. Ноя я как директор получила штраф, вот мы и оказались в списке“, – сказала собеседница, заметив, что им запретили нанимать иностранцев.
„Сейчас страдают наши работники из Украины. Они не могут продлить разрешения и работать, ведь мы не можем их нанимать. А если они не хотят идти к другому работодателю? Что тогда? Наказали не только компанию, но и наших братьев.
То, что будущий клиент увидит нас в этом списке – ерунда, мы три года потерпим, но мне жаль людей, которые хотят работать, платят налоги, а в результате этого пострадают“, – сказала Надзейкене.
В ее компании из 111 работников 30% - иностранцы.
Каунасская компания Papūgų baras также попала в список из-за нелегальных работников. Ее директор Даля Квалитайте сказала Delfi, что произошло недоразумение.
„Мы работали 20 лет, никаких нарушений не было. Просто был день, когда пришел человек, чтобы попробовать работать, мы не успели оформить документы, и все. Расценили как страшное нарушение“, – рассказала она.
„Конечно, такое не делает чести“, – оценила она тот факт, что компания оказалась на доске позора.
Глава компании Dvylika ratų из Вильнюсского района Доминикас Краликявичюс сказал Delfi, что его компания оказалась в списке, поскольку „вовремя не перевела работнику несколько десятков евро“.
„Я знаю, о чем вы говорите – недавно провели плановую проверку, они нашли какую-то мелочь. Наверное, тут нужна пропорциональность. Наносят ущерб имиджу, когда за такую мелочь ставят в один ряд с серьезными нарушителями“, – считает он.