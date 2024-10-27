Получено разрешение: рядом с Каролинишским заповедником вырастет огромный престижный квартал

Планируется, что на территории 8,3 га будет построено около 680 квартир, оборудовано около 900 кв.м коммерческих помещений, созданы качественные места для отдыха и обустроена развитая общественная инфраструктура. Строительство квартала обещают начать в последнем квартале этого года.

Квартал будет застроен двумя отдельными, но смежными территориями. Одна его часть будет возвышаться на берегу реки Нерис, а другая будет ближе к лесу, рядом с выставочным центром Литекспо.