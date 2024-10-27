2024.10.27 16:51

Получено разрешение: рядом с Каролинишским заповедником вырастет огромный престижный квартал

 
ru.DELFI.lt
Визуализация проекта
Визуализация проекта
ФОТО: MadeinVilnius

Компания „Darnu Group“ планирует построить новый престижный квартал рядом с рекой Нерис и Каролинишским заповедником. Еще в апреле Вильнюсское городское самоуправление одобрило проектные предложения, а в октябре было получено разрешение на строительство, сообщает портал MadeinVilnius.

Планируется, что на территории 8,3 га будет построено около 680 квартир, оборудовано около 900 кв.м коммерческих помещений, созданы качественные места для отдыха и обустроена развитая общественная инфраструктура. Строительство квартала обещают начать в последнем квартале этого года.

Квартал будет застроен двумя отдельными, но смежными территориями. Одна его часть будет возвышаться на берегу реки Нерис, а другая будет ближе к лесу, рядом с выставочным центром Литекспо.

На территории у реки обещают построить 2 комплекса, которые будут состоять из 10 зданий на 306 квартир. Проектные предложения предусматривают 3-4 этажные дома с просторными террасами и подземными парковками. Помимо жилых домов, планируется оборудовать спортивную площадку, игровую площадку, зоны тихого отдыха и экологические зоны.

На территории рядом с рекой также планируется сформировать центральную площадь всего квартала, через которую идущая велодорожка будет соединена со всей городской системой велодорожек.

В ходе развития квартала запланированы работы по благоустройству инфраструктуры – здесь планируется реконструировать улицу К. Елскиса, которая наполнится зеленью, проложат пешеходные и велосипедные дорожки.

Первую часть квартала, расположенную рядом с Нерисом, спроектировала компания 313 Architects.

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