Получено разрешение: рядом с Каролинишским заповедником вырастет огромный престижный квартал

Планируется, что на территории 8,3 га будет построено около 680 квартир, оборудовано около 900 кв.м коммерческих помещений, созданы качественные места для отдыха и обустроена развитая общественная инфраструктура. Строительство квартала обещают начать в последнем квартале этого года.
Квартал будет застроен двумя отдельными, но смежными территориями. Одна его часть будет возвышаться на берегу реки Нерис, а другая будет ближе к лесу, рядом с выставочным центром Литекспо.
На территории у реки обещают построить 2 комплекса, которые будут состоять из 10 зданий на 306 квартир. Проектные предложения предусматривают 3-4 этажные дома с просторными террасами и подземными парковками. Помимо жилых домов, планируется оборудовать спортивную площадку, игровую площадку, зоны тихого отдыха и экологические зоны.
На территории рядом с рекой также планируется сформировать центральную площадь всего квартала, через которую идущая велодорожка будет соединена со всей городской системой велодорожек.
В ходе развития квартала запланированы работы по благоустройству инфраструктуры – здесь планируется реконструировать улицу К. Елскиса, которая наполнится зеленью, проложат пешеходные и велосипедные дорожки.
Первую часть квартала, расположенную рядом с Нерисом, спроектировала компания 313 Architects.