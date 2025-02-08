Получено разрешение на реконструкцию улицы Й.Басанавичаус в столице: вернут старое покрытие

На этом участке с обеих сторон обновят тротуары, на проезжей части оборудуют велодорожку, установят новые опоры для контактной сети, установят новые уличные фонари.
„Проезжую часть не будут сужать. Проезжая часть будет использована для смешанного движения транспорта - легковых авто, общественного транспорта и велосипедов. Для этого проекта изменят бортики, приведут в порядок тротуары, въезды во дворы, оборудуют новые места для временной стоянки автомобилей. Тротуары вымостят из серых гранитных плиток 20×20 см, а въезды – из серых гранитных плиток 10×20 см. Бортики будут гранитными. Каменные бортики находятся под охраной, поэтому их установят на прежних местах“, – сказано в проекте.
На проезжей части восстановят покрытие из черных обтесанных камней, убрав асфальт и цветные камни.