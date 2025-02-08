Получено разрешение на реконструкцию улицы Й.Басанавичаус в столице: вернут старое покрытие

„Проезжую часть не будут сужать. Проезжая часть будет использована для смешанного движения транспорта - легковых авто, общественного транспорта и велосипедов. Для этого проекта изменят бортики, приведут в порядок тротуары, въезды во дворы, оборудуют новые места для временной стоянки автомобилей. Тротуары вымостят из серых гранитных плиток 20×20 см, а въезды – из серых гранитных плиток 10×20 см. Бортики будут гранитными. Каменные бортики находятся под охраной, поэтому их установят на прежних местах“, – сказано в проекте.