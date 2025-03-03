Польское оборонное предприятие начинает бизнес в Литве, в планах также Латвия и Эстония

В Вильнюсе учреждено предприятие Allies Lietuva, его руководителем назначен гражданин Литвы Владиславас Запольскис.

„Основной целью предприятия является поставка систем и оборудования безопасности специально для спецслужб - пожарных, полиции, пограничников или военных, а также профессиональный консалтинг“, - сообщил Запольскис.

По его словам, польская компания реализует множество проектов, связанных с безопасностью, и помогает службам осваивать европейские фонды. „Мы хотим перенести эту модель в Литву, чтобы наша страна была лучше защищена, а услуги стали более продвинутыми“, - отметил Запольскис.