Польша запускает новый железнодорожный маршрут из Вильнюса

Один из поездов с декабря через Варшаву будет ездить в Краков, а второй в Познань, затем в Щецин или Зелена-Гура.
„Сохранится нынешний вариант с пересадкой на границе, в Моцкаве“, – пишут поляки.
Новое направление поезда – хорошая новость для жителей Литвы, которые хотят добраться на поезде в более удаленные города. Чтобы добраться на поезде в Германию, подойдет как раз поезд в Шецин. В Берлин из Шецина каждый день идут 5 поездов.
Планируется, что после строительства Rail Baltica ездить в Польшу на поездах можно будет без пересадки.
Планами поделилась польская компания Polskie Koleje Państwowe (PKP).
Схема здесь.