Польша запускает новый железнодорожный маршрут из Вильнюса

Неожиданная новость „Литовских железных дорог" – с декабря из Вильнюса в Варшаву будут ходить два поезда. Они будут курсировать каждый день. Поезда будут курсировать каждый день, все еще требуется пересадка, однако один из поездов будет ездить через еще один город.