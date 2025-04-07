2025.04.07 14:42

Польша запускает новый железнодорожный маршрут из Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
Civilinės saugos pratybos: evakuacija traukiniu
Civilinės saugos pratybos: evakuacija traukiniu
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Неожиданная новость „Литовских железных дорог" – с декабря из Вильнюса в Варшаву будут ходить два поезда. Они будут курсировать каждый день. Поезда будут курсировать каждый день, все еще требуется пересадка, однако один из поездов будет ездить через еще один город.

Один из поездов с декабря через Варшаву будет ездить в Краков, а второй в Познань, затем в Щецин или Зелена-Гура.

„Сохранится нынешний вариант с пересадкой на границе, в Моцкаве“, – пишут поляки.

Новое направление поезда – хорошая новость для жителей Литвы, которые хотят добраться на поезде в более удаленные города. Чтобы добраться на поезде в Германию, подойдет как раз поезд в Шецин. В Берлин из Шецина каждый день идут 5 поездов.

Планируется, что после строительства Rail Baltica ездить в Польшу на поездах можно будет без пересадки.

Планами поделилась польская компания Polskie Koleje Państwowe (PKP).

Схема здесь.

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